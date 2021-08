Micaela Silvani, hija del Walter “Cuqui” Silvani, es periodista deportiva y denunció públicamente la cantidad de momentos horribles y “angustiantes” que sufrió en canchas de fútbol. Contó episodios machistas que padeció “por ser literlamente mujer”.

“Acostumbrada a la etiqueta de ser mujer y estar vinculada a este deporte, jamás vivi tanto machismo y asquerosidad como en el último tiempo”, escribió en su cuenta de Instagram.

La denuncia de Micaela Silvani, hija del "Cuqui". (Instagram/@micasilvani)

La hija del ex River relató más detalles que vivió, particularmente en España, donde vive con su familia.

“Es cansador, angustiante y hasta injusto aguantar tanta gente descargando su ira sexual, su poca cabeza abierta y su mente sucia cada vez que una va a trabajar (o no). Si no lo hacen simplemente por respeto, háganlo por sus hermanas, amigas, primas, madres.. Piensen un segundo lo mal e incomodas que las harían sentir. Y sobretodo, paren de hacerlo. El fútbol es un lugar increíblemente lindo y apasionante, no lo hagan ni lo conviertan en una pesadilla”, cerró Micaela con su publicación.

El mensaje de Walter Silvani para su hija

“Te educamos para que persigas tus sueños y seas una buena persona. Para que tengas el valor y la fuerza de no claudicar ante la adversidad. Te dimos las herramientas para que puedas defenderte de cualquier ataque (entre ellos el de machistas retrógrados) y lo hacés muy bien.

El mensaje de Walter Silvani para su hija, Micaela. (Instagram/@cuquisilvani)

Muchas veces me pregunto ¿dónde aprendiste tanto de futbol? Hasta que encuentro una foto como esta. Durante tu niñez, el jardín de tu casa fue un campo de fútbol, compartimos infinidad de partidos y entrenamientos por todos los continentes, estudiaste y te preparaste para ejercer tu profesión con dedicación y responsabilidad.

Hoy estás otra vez en el lugar de la foto, en el jardín de tu vieja casa (el Helmantico) pero esta vez para hacer lo que te apasiona, comunicar con sentimiento, y puedo decir que junto con @peckymuschietti están haciendo un trabajo descomunal!!! del cual estoy profundamente orgulloso.

No dejes que nada ni nadie arruine este momento. Como decimos en Argentina: ‘A la gilada ni cabida’”.