Claudia Villafañe se animó el año pasado a participar de MasterChef Celebrity, pudo demostrar toda su sabiduría en la cocina a través de los programas y terminó consagrándose campeona del reality

En plena competencia, Claudia sufrió el último 25 de noviembre la muerte de su exmarido Diego Maradona, quien es padre de sus hijas Dalma y Gianinna.

“Falta gente que me gustaría que esté acá y que no puede estar, empezando por mi nieto, que se fue a ver a su papá; Roma, que su papá no quiere que la vean en tele; mi mamá, que no está bien de salud; el papá de mis hijas, que no está...”, dijo Claudia emocionada tras la conquista.

En ese momento, Dalma y Gianinna se emocionaron al escuchar a su mamá conmovida y recordando a Maradona en un emotivo momento durante la final de MasterChef Celebrity, que tuvo como subcampeona a Analía Franchín.