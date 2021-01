Tras seis meses de competencia, Claudia Villafañe fue la campeona de Masterchef Celebrity al vencer en la final a Analía Franchín, se quedó con el trofeo y recibió de premio una suma de un millón de pesos.

“Falta gente que me gustaría que esté acá, como mi nieto Benjamín, que está con su papá, y Roma, que su papá no quiere que la muestren en televisión. Mi mamá, que está mal de salud, y el papá de mis hijas que no está...”, manifestó emocionada la exmujer de Diego Maradona.

El jurado y chef Germán Maritegui fue el encargado de anunciar a la campeona.: “La ganadora de Masterchef es... la Tata”.

En las redes sociales, también se festejo el triunfo de Claudia y miles de usuarios publicaron memes en referencia al triunfo de la ex de Diego en el certamen.