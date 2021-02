Continúa la investigación para esclarecer el contexto en el que se produjo la muerte de Diego Maradona y poder determinar responsabilidades en el entorno que acompañaba al Diez. Este miércoles declaró una persona clave: Romina Milagros Rodríguez, más conocida como Monona, la cocinera del exfutbolista quien amplió su declaración y dio detalles sobre los últimos días, pero además aseguró a la prensa: “A Diego lo extraño un montón”.

La mujer estuvo casi tres horas declarando, durante ese tiempo contó quienes visitaban la casa en la que trabajaba para Maradona y dio detalles de aquel 25 de noviembre negro para el mundo entero. Según detalla TN, Monona mencionó la presencia de alcohol y drogas en la casa. Entre quienes visitaban al astro del fútbol, Monona mencionó a Carlos Orlando Charly Ibáñez, el mismo que a mediados del año pasado fue acusado de haberle dado marihuana a quien era por ese entonces entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata. Pero en esta oportunidad, la cocinera sostuvo que lo vio en la casa de Campos de Roca llevando vino y cerveza.

Monona, la cocinera de Diego Maradona. (Captura) Captura

Rodríguez declaró que en varias oportunidades sintió el olor a marihuana pero que nunca encontró rastros cuando realizaba sus tareas de limpieza. “Monona le dijo al sobrino de Diego, Jonathan, que vaya a darle la medicación y va con Maxi, que enseguida vuelve y dice que no reacciona”, detalló la periodista Maite Peñoñori en LAM al hablar del día de la muerte de Diego y citó los dichos de la cocinera: “Entramos todos en la habitación. Encontramos a Diego boca arriba con las extremidades frías. Empezaron a hacerle respiración boca a boca. El psicólogo llama a la ambulancia y se turnaban entre la enfermera y la psiquiatra para hacerle RCP de forma manual. La primera ambulancia llegó y el médico y el enfermero continuaron el RCP y le inyectaron cosas”.

Además detalló que la medicación era suministrada por los enfermeros pero en caso de que el Diez no quisiera o estaba enojado, los que se encargaban eran Monona y el sobrino. Hasta el momento no trascendieron más detalles de la declaración ya que la cocinara se limitó a decir: “Me citaron para que agrande la declaración, nada más. No voy a decir nada porque después tengo problemas”.

Carlos Cotar declarando en la causa de Maradona. Andrés D’Elia

Por su parte, Carlos Cotar, acompañante terapéutico dijo según cita Clarín: “Conté la verdad de lo que pasó desde el sábado 7 hasta el viernes 13, que fue el tiempo que estuvimos nosotros. La verdad de lo que yo viví. No estuve con el ídolo de mi vida, sino con una persona que tenía una problemática. Estuve junto a las hijas y al equipo dentro de la clínica, tratando de hacer lo mejor posible para que él estuviera bien”.

Además detalló que lo vio “una persona que recién sale de una operación, en un postoperatorio. No lo vi con ansiedad o con ganas de consumir”, y que “en Nordelta estuve un solo día, cuando llegamos de la Clínica Olivos. Me vio cuando entré en Tigre, se sentó en un sillón, se sorprendió de verme. Ahí me di cuenta de que no le habían avisado que seguía el tratamiento ambulatorio”.

Aguatina Cosachov y Carlos Diaz, miembros del equipo médico que atiende a Diego Maradona. (EFE)

“Después del 13 me dijeron que me retirara, que se iban a volver a comunicar con nosotros. Quien me lo comunicó fue Agustina. A partir de ahí mandé varios audios que seguramente se harán públicos, preguntándole si iban a cambiar la modalidad del tratamiento, que cualquier cosa me avisaran y cuenten conmigo”, comentó sobre su distanciamiento en el tratamiento del extécnico de la Selección y remarcó que las decisiones médicas eran tomadas por “Carlos (Díaz), el psicólogo, y Leopoldo Luque”.