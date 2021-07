En el marco de la tensión que se vive en Cuba, el médico cubano y becario del Conicet William Castillo González -quien logró salir de la isla y exiliarse en Argentina en octubre pasado- vive momentos de angustia por la crisis en su país natal por la difícil situación que viven sus compatriotas.

// Mirá también: Cuba acusa a Estados Unidos de provocar “estallidos sociales” y Biden pide “escuchar al pueblo”

“Son muchas personas desaparecidas. Tengo amigos desaparecidos” por el régimen castrista, manifestó en diálogo con Radio Rivadavia.

Protestas en Cuba (AP) Eliana Aponte | 0

Castillo González es uno de los residentes cubanos en Argentina que el martes se manifestó frente a la Embajada de Cuba en Buenos Aires. “Las protestas son pacíficas”, indicó el médico, quien puntualizó que replicarán las movilizaciones este miércoles a las 18 horas.

“Mientras tengamos hermanos desaparecidos, corriendo, sufriendo y gritando libertad, y las madres llorando, vamos a estar todos los días a las 18 frente a la Embajada cubana. Nuestra manifestación siempre va a ser pacífica“, señaló el profesional de la salud.

En plena crisis en Cuba, con los militares en la calle para reprimir las protestas por parte de los ciudadanos, Castillo González se refirió a la situación como “de otro mundo”. Y ejemplificó: “El Gobierno cubano viste a los militares de civiles y los militares están en la calle con bates, ramas, troncos, repartiendo golpes ...”.

Según el médico, las necesidades y las restricciones en la isla son cada vez mayores. “Yo llamé a mi abuela la semana pasada, hacia mucho que no hablaba y me recibió con la noticia de que no le había llegado el oxígeno. Ella padece de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y necesita oxígeno en su domicilio y le dijeron que el camión no tenía petróleo para poder mover el oxígeno“, relató.

No obstante, indignado con la situación apuntó: “Y ahora vemos cómo el régimen mueve a los paramilitares en camiones y cuántas patrullas están usando gasolina”.

La policía de civil detiene a un manifestante antigubernamental durante una protesta en La Habana. (AP) Ramon Espinosa | 0

// Mirá también: Alberto Fernández: “Si realmente nos preocupa humanitariamente Cuba, terminemos con los bloqueos”

“Libertad”, “Abajo la dictadura”, “Patria y vida” y “No más mentiras”, son algunas de las consignas que se repiten en los últimos días, donde se vivieron momentos de tensión y represión por parte de los militares.

Este martes, las autoridades cubanas confirmaron la muerte de una persona durante los enfrentamientos y al menos 130 detenidos.