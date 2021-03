Graciana Peñafort, la abogada que asesora a la vicepresidenta Cristina Kirchner, opinó que el diputado Martín Soria tendrá una gestión de “acción rápida” al frente del Ministerio de Justicia y un trato más “imperioso” para avanzar con las reformas del Poder Judicial.

En este sentido, Peñafort comentó: “Vamos a tener un ministro que tiene mucha capacidad de acción rápida. Se puso al hombro la tarea de la mesa judicial, cada vez que aparecía una cuestión nueva, ampliaba los hechos; se puso a buscar con los otros denunciantes para cruzar los datos de las visitas (en alusión a la denuncia contra el titular de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos, por sus reuniones con Mauricio Macri). Un ministro sumamente activo”.

En declaraciones a radio La Red, Peñafort destacó que Martín Soria es “un amigo personal” y aseguró que llega al Ministerio de Justicia para encarar otra etapa en la gestión tras la salida de Marcela Losardo.

“Yo de Marcela tengo una excelente opinión, fue una ministra que trabajó en línea con lo que en ese momento el Presidente marcaba como campo de acción a través del diálogo. Lo que pasa que para dialogar tienen que ser dos y no encontró mucha respuesta del otro lado”, diferenció.

Dijo que esa situación la planteó el presidente Alberto Fernández al inaugurar el período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Según recordó, el jefe de Estado planteó: “Bueno, intentamos hablar con el Poder Judicial para avanzar en aquellas cosas que eran necesarias, para que se empezaran a acercar propuesta de lo que había que hacer y no funcionó”.

“No encontró nadie con quien dialogar porque el Poder Judicial decidió no dialogar. El mejor ejemplo se vio cuando el presidente presentó la reforma judicial y solo fue un miembro de la Corte. Hay una vocación de no dialogar por una parte importante del Poder Judicial”, criticó Peñafort.

Por ello, consideró que Soria asumirá en la cartera judicial para proponer “un diálogo en términos más imperiosos”. “No sé si más bravo, más imperioso. Vamos a hacer esto, si quieren aporten, sino lo vamos a presentar igual”, describió.

Por la corresponsalía de Buenos Aires.