Mirtha Legrand continúa evolucionando bien tras atravesar una complicación coronaria que derivó en una intervención para la colocación de dos stents. Ella se encuentra internada en la unidad coronaria desde el pasado jueves.

Su nieta, Juanita Viale, contó detalles de la internación y la salud de la Diva, entre ellas, la pregunta insólita que le realizó Mirtha después de salir de su operación.

Mirtha Legrand se encuentra internada desde el pasado jueves. (Foto: Instagram) web

“Estaba recién salida de la operación y me empezó a preguntar por la obra de teatro que yo había ido a ver el viernes. Es admirable su fortaleza, es curiosa”, señaló Viale.

Juana Viale reveló la pregunta que le hizo Mirtha tras su cirugía. (Foto: Archivo) La Voz/ Archivo

En el programa del sábado, la nieta de Mirtha apuntó que su abuela seguía siendo una diva estando internada. “Estaba maquillada, diosa, en unidad coronaria, por supuesto también peinada. Era la más bella de la clínica”.

Juanita Viale sobre la foto que se filtró

En las últimas horas, una foto de Mirtha Legrand internada se filtró. Viale dio su opinión sobre este polémico suceso.

“Una pelotudez que te hagan esas cosas. Me parece que hay un límite y hay que preservarlo. No me enoja porque no es nada personal con nadie”, aseguró.

Mirtha Legrand fue operada y le colocaron dos stents para tratar sus complicaciones coronarias. web

las autoridades del sanatorio porteño Mater Dei, en el que está internada Mirtha, quieren dar con la persona que tomó esa imagen y tomar las correspondientes medidas, según detallaron en el programa Intrusos.