Mirtha Legrand fue internada el pasado jueves luego de descompensarse y su salud causó preocupación a lo largo y ancho del país, ya que es una de las figuras más reconocidas de la televisión de las últimas décadas. “La Chiqui” sufrió una “obstrucción coronaria” y le colocaron dos stents. Afortunadamente, se está recuperando y los médicos se muestran optimistas.

“La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente al tratamiento y permanecerá bajo monitoreo hasta su completa recuperación”, se explicó en el parte médico emitido este lunes por la mañana.

“De no mediar cambios emitiremos un nuevo parte médico el día miércoles 6/10 a las 11. Muchas gracias por el respeto y cariño hacia Mirtha y su familia”, concluyó sin más el documento publicado por el Sanatorio Mater Dei, donde se fue internada en Unidad Coronaria.

El parte médico de Mirtha Legrand de este lunes 4 de octubre. Web

El mensaje de Juana Viale: “Hay Mirtha Legrand para rato”

Juana Viale abrió este sábado el programa “Almorzando con Mirtha Legrand” (ElTrece) con entusiasmo y buenas noticias sobre la salud de su abuela.

“Está evolucionado de una manera maravillosa, quédense tranquilos, hay Mirtha Legrand para rato. Acomodamos un rato las arterias, y listo: canilla libre. fue un susto, pero no tan susto. Fue progresivo, la llevamos y se hizo los estudios correspondientes”

La actriz se mostró feliz por a recuperación de su abuela y dió detalles en eltrece. / Gentileza Gentileza

Y continuó: “Estuve con ella antes de la internación, divina: les quiero contar que estaba maquillada, diosa, en unidad coronaria, por supuesto también peinada, era la más bella de la clínica”.

“Salió perfecta, me habló del teatro, porque yo había ido el día anterior, me preguntó cómo me había ido, qué me había parecido la obra. Lúcida, sensible y agradecida con el Mater Dei que la han tratado de una manera maravillosa, no solo a mi abuela sino a todos sus pacientes.”, cerró.