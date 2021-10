Jorge Lanata realizó un repaso de la semana política en su ya tradicional editorial de su programa PPT Box (El Trece) que se emite todos los domingos. Allí contó cómo el Gobierno “lo corrió a Alberto y lo mandó a timbrear al conurbano”.

“Sí, en este país es noticia cuando el Presidente y la vice aparecen juntos. Dicen que al encontrarse se saludaron con puñito. Y a Alberto le quedó un moretón. Son como esos familiares que están peleados y se reencuentran en un velorio”, arrancó Lanata en su editorial, en referencia al acto en el que Cristina y Alberto volvieron a aparecer juntos presentando el proyecto de ley para impulsar el desarrollo agroindustrial.

Lanata volvió a apuntar contra Alberto y contó que lo corrieron de la reunión que tuvieron Aníbal Fernández, Juan Manzur, Axel Kicillof, Máximo Kircher y Martín Insaurralde al comenzar la semana para cambiar la estrategia de campaña ante las elecciones de noviembre. “Hicieron una cumbre para replantear la estrategia de campaña en la que estuvieron: ¿Y a que no sabés quién faltó? Alberto. Se quejó y dijo: ´¿Por qué no me llamaron?´. Y le respondieron: ´La reunión la puso el negro Manzur a las siete y media, pensamos que a esa hora estabas paseando a Dylan´”.

Además, Lanata hizo referencia al volantazo en la campaña que dio el gobierno. Es que en la última parte de la semana, el Presidente visitó a los vecinos de Berisso y también el viernes visitó la Casa de los Misioneros de Francisco de Luján. “Lo corrieron a Alberto y lo mandaron a timbrear al conurbano. La gente cuando escucha el timbre dice: “Ojalá que sea un testigo de Jehová”, señaló el periodista en su monólogo.

Alberto Fernández el viernes en Luján junto a los vecinos. Télam.

La operación de Vizzotti y la desmentida a Berni

Lanata también hizo referencia a la operación de Vizzotti en el Otamendi. “La ´Ministro de Salud pública que se atiende en sanatorios privados de la nación´ fue operada de apendicitis en el Otamendi, un sanatorio que es más kirchnerista que los sobreprecios. Por el Otamendi pasaron: Ginés, Florencia, Máximo, Alberto, D’Elía. ¿Por qué no le ponen sanatorio Néstor Carlos Otamendi y listo?

Por otro lado, el periodista hizo referencia al informe que presentó el domingo pasado sobre cómo vendían droga a metros de la dirección de investigaciones. El miércoles intervino la Justicia, que hizo 12 allanamientos entre La Plata y Berisso, y secuestró 8130 kg de marihuana, 1208 kg de cocaína, 30 celulares, tres revólveres y dos pistolones, municiones y 288.000 pesos en efectivo.

Carla Vizzotti debió abandonar el Consejo Federal de Salud (Cofesa) para operarse de apendicitis. Lo hizo en el Sanatorio Otamendi. Foto: Gentileza

“Antes de presentar el informe hicimos dos cosas: la denuncia en la Justicia y preguntarle al Ministerio de Seguridad si tenían denuncias o habían detectado esta situación de venta de cocaína en el centro de La Plata. Nos dijeron que no tenían registro de que eso pasara y también que no tenían ninguna denuncia”, advirtió Lanata.

“Bueno, Berni dice ahora que ellos hace seis meses que venían reuniendo pruebas y que la Justicia no ordenaba el allanamiento. ¿Sabés qué? Es mentira. Hay una denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad en la Justicia el 21 de julio. Denunciaron en julio, estamos a 3 de octubre, dos meses y 10 días. No son 6 meses Berni, espero que no cuenten así cuando pesan la droga que incautan. Suman bien, ¿no?”, añadió el periodista.

Por último remató: “Además, consultamos fuentes judiciales y nos explicaron que los allanamientos no se ordenaron antes porque la investigación que había presentado el Ministerio de Seguridad de Berni era muy pobre”.

Un gabinete con dos mujeres

Lanata se refirió al nuevo Gabinete que se definió después de la derrota oficialista en las PASO. Y destacó que es el de menor presencia femenina desde 2005. “En los actos ahora pueden decir: ´Bienvenidos a todos y... A ustedes dos”. Quedaron Vizzotti y Gómez Alcorta. Es una especie de “muestra gratis” de igualdad de género”.

“Son 19 hombres y dos mujeres, parece la división de un colegio industrial o una reunión en el Vaticano donde las dos mujeres son las monjas que atienden”, cerró.

Elizabeth Gomez Alcorta es, junto con Carla Vizzotti, una de las dos mujeres que quedaron en el gabinete. Facundo Luque | La Voz

La emisión del gobierno

Al final de su monólogo, Lanata dio los datos que informaron las periodistas Luciana Geuna y Mariana Duffard en TN. En el paìs se imprimen 4.5 millones de billetes de $1000 por día.

“Desde octubre del año pasado imprimen solo billetes de $1000. Y no quieren imprimir de $5000 porque eso sería reconocer la inflación. La fábrica de hacer billetes está desbordada. Trabaja las 24 horas del día, todos los días con planta completa del personal, en las dos sedes: Ciccone y Casa de la Moneda. La cantidad de empleados aumentó un 20%. Hoy son 800 los que solo se dedican a imprimir billetes”, señaló Lanata.

“Ciccone es la fábrica de mayor consumo eléctrico de Edenor de zona norte. Como no dan abasto, están comprando una máquina nueva para imprimir. Cuesta 150 millones de dólares”.