Este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, que se espera sea la más alta del año.

El IPC de febrero subió 3,6%, pero el incremento de este mes podría ser aún mayor.

“En marzo la inflación va a ser la más alta del año”, dijo el miércoles el ministro de Economía, Martín Guzmán, desde Italia. Pero aseguró que bajará a partir de abril.

Según el ministro, “hay circunstancias coyunturales que han estado afectando a los precios, incluyendo la inflación en alimentos, que es un problema en el mundo y en particular, en esta pandemia”.

El titular del Palacio de Hacienda explicó, además, que “a esto se le suman comportamientos que deben corregirse”.

“Los sindicatos han mostrado un accionar responsable y alineado con los objetivos de la política macroeconómica, que busca una reducción de la inflación gradual y consistente, junto a una recuperación del poder adquisitivo y del salario”, aseguró.

Y afirmó que, “del lado de algunas empresas seguimos viendo comportamientos que se basan en una expectativa de mayor inflación; hace falta más cooperación de su parte para alinear expectativas y comportamientos con los objetivos macroeconómicos”.

“En ausencia de un alineamiento de conductas con los objetivos factibles de estabilización macroeconómica, el Estado profundizará las acciones de políticas de precios para favorecer esos objetivos”, concluyó.

En febrero, un pico

El IPC aumentó 3,6% durante febrero y así acumuló un alza de 7,8% en los dos primeros meses del año, según el Indec.

Desde el Palacio de Hacienda destacaron que el IPC de enero fue menor al de los últimos dos meses previos, lo que llevó a que la variación interanual quedara en 40,7%, muy por debajo del 50,3% interanual registrado en el mismo mes de 2020.

Este retroceso respondió principalmente a los precios de los productos regulados (electricidad, gas, etc), que aumentaron 2,2% mensual (vs. 5,1% mensual en enero), con una fuerte desaceleración de Comunicaciones (1,8% vs. 15,1% en enero).

A su vez, los productos estacionales se mantuvieron en 3,1% mensual (vs. 3,0% en enero), con subas en verduras, indumentaria y hoteles y restaurantes, por la temporada de verano. En tanto, la inflación Núcleo subió 4,1% mensual (vs. 3,9% en enero).

De gira por Europa

Como parte de su gira por Europa, Guzmán, se reunirá este jueves en Madrid con el jefe de Gabinete español, Iván Redondo, y con su par de Economía y vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Nadia Calviño.

Uno de los objetivos de la reunión que mantendrá el ministro es abordar una posible refinanciación de la deuda de US$ 2500 millones que Argentina mantiene con el Club de Paris, y los US$ 45.000 que también tiene con el Fondo Monetario Internacional, y captar nuevas inversiones españolas.

Con información de Télam.