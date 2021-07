Se revelaron las primeras imágenes de cómo lucen Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto y Jeremy Irons en “House of Gucci”, la película de Ridley Scott donde se cuenta la historia del asesinato de quien fuera el jefe de la firma de lujo, Maurizio Gucci, en 1995.

La cinta sigue el matrimonio de Patrizia Reggiani y Maurizio Gucci, heredero de la casa de moda Guccio Gucci, el cual se ve sacudido luego de que el personaje interpretado por Adam Driver engañe a su mujer con alguien más joven. Reggiani, quien será encarnada por Lady Gaga, fue quien coordinó el asesinato de su esposo y por eso “la viuda negra” fue condenada a 18 años de prisión.

Lady Gaga House of Gucci Instagram

Los pósters de los personajes revelados hoy presentan a Gaga como Reggiani, Driver como Maurizio Gucci, Pacino como Aldo Gucci, un irreconocible Jared Leto como Paolo Gucci y a Jeremy Irons como Rodolfo Gucci.

Adam Driver en House of Gucci Instagram

La película, está basada en el libro de 2001 “The House Of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed de Sara Gay Forden” y se espera que pronto llegue un tráiler oficial. Su estreno en cines está previsto para noviembre de este año.

La increíble transformación de Jared Leto

A lo largo de su carrera Jared Leto ha demostrado que puede realizar drásticos cambios de imagen, esto con el fin de que los personajes que interpreta en ciertas películas sean más reales. Una muestra de ellos es su participación en “El club de los desahuciados” o en “Escuadrón Suicida”

Sin embargo, esta vez impresionó ver al ganador del Oscar con una apariencia lejana a su delgada y juvenil complexión. Y es que el actor que personificará a Paolo Gucci, quien fue vicepresidente y director de la marca, apareció calvo, con canas y sobrepeso.

Jared Leto en House of Gucci Instagram

House of Gucci promete ser una de las películas más controversiales del año. Y es que, pese a que los fanáticos del cine están a la espera del filme, no todos están tan emocionados.

Después de que se publicara la primera foto de “House of Gucci” a principios de este año, Patrizia Gucci, bisnieta del fundador de la casa, Guccio Gucci, emitió un comunicado a The Associated Press condenando el proyecto.

Además Patrizia ofreció una entrevista donde expresó que la familia Gucci estaba muy decepcionada por la realización de la película, al decir que: “Están robando la identidad de toda una familia para hacer dinero, solo para alimentar el sistema de Hollywood. Como cualquier familia, tenemos una identidad y privacidad. Podemos hablar de cualquier cosa, pero hay límites que sencillamente no se pueden cruzar”.