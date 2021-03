Ellos empezaron su carrera casi por casualidad por un concurso de MySpace. Ella arrancó en Disney como actriz de “Soy Luna”. A través de los años sus carreras fueron creciendo y ahora lanzaron una canción en conjunto: Hipnótica y Chiara Parravicini se encontraron en “Ciudad”.

El nuevo single es parte del cuarto disco que el dúo pop cordobés -formado por Nahuel Barbero y Hernán Ortiz- publicará este año. Lo presentaron por primera vez en un show en Parque Centenario, donde compartieron el escenario con la cantante de “Lloro”.

“Cuando incorporamos la parte de la canción de Chiari todo terminó de cobrar sentido y cerró el concepto que estábamos tratando de acercar nosotros”, explicaron en relación al tema, que cuenta una historia de desamor real y moderna.

La idea de colaborar en esta canción fue por un productor en común y así descubrieron que tenían la química justa para componer. Ahora ya se entienden como amigos y esperan hacer nuevas colaboraciones, según contaron en diálogo con VíaPaís.

-¿Cómo se sienten con el estreno de “Ciudad”? ¿Están ansiosos por las repercusiones después del lanzamiento?

Chiara: Para este tema los chicos me contactaron y yo estaba re contenta porque me encanta lo que hacen. La conexión vino porque los dos tenemos como productor a Mariano Otero y había admiración mutua. Tuvieron una plena confianza en darme la parte que estaba vacía para que yo escriba y haga “lo mío”. Es muy lindo colaborar con gente tan buena y talentosa.

Hernán: Fue todo muy recíproco y mutuo. Veníamos muy fans de Chiari y teníamos su canción “Lloro” tatuada en el cerebro. Estamos orgullosos de lo que logramos con la canción, a pesar de que fue en medio de la pandemia, hubo una sintonía muy espectacular.

Nahuel: La ansiedad después del lanzamiento... Es rara porque es una ansiedad posterior y no previa, pero es así: todos los días me levanto ansioso a revisar las redes y ver el feedback que está teniendo la canción los días después del lanzamiento.

-¿Piensan hacer otra colaboración?

Nahuel: ¡Sí, seguro! Cuando estuvimos en Buenos Aires, Chiari vino a cantar en vivo la canción, que la estrenamos en el show de Parque Centenario. Espero que haya sido la primera de un montón de presentaciones donde cantemos juntos. A raíz de eso estuvimos trabajando otra música juntos, probablemente para Chiara. Seguro vamos a seguir haciendo música en conjunto.

-¿Cuál es la historia detrás de esta canción? ¿Hay alguna anécdota o historia en particular que pueda relacionarse con la letra, la melodía o lo que buscaban con el tema?

Nahuel: Yo creo que cada uno de los tres se habrá imaginado su historia. Yo lo relaciono con amores de verano de mi adolescencia, que siempre tienen una pronta despedida, pero visto desde un lugar de adultez y madurez. La canción es un poco nostálgica y tiene como raíz el desamor y la separación, pero plantea eso de una manera sana y constructiva.

Hernán: Nuestra parte de la canción venía con una perspectiva más de amor romántico y queríamos llevarlo a un lugar más constructivo. Y Chiari logró que eso esté plasmado en la canción. Su estrofa es más positiva y de mirar de acá para adelante.

-Sus comienzos artísticos fueron muy distintos. Chiara, vos arrancaste como chica Disney, en Soy Luna. Ahí fue tu salto a la fama. Después armaste una carrera solista. ¿Te costó separarte de tu personaje de Disney y largarte sola?

Chiara interpretó a "Yam" en "Soy Luna". (Foto: Web)

Chiara: No sé si la palabra es separarse. Para la gente que vio el programa siempre voy a ser ese personaje Disney. Lo que lleva trabajo es que esa gente se enganche con lo nuevo que hago y que otras personas de otros perfiles y gustos se enganchen con mi música y me descubran. Eso es un trabajo fino. Pero no sé si tengo necesidad de separarme de mi pasado, porque fue algo positivo.

-¿Te identificás más como actriz, cantante, o quizás como influencer? En tus redes tenés un montón de seguidores y mostrás una faceta muy artística.

Chiara: Siento que quiero trabajar hacia una libertad más grande. Podemos ser todo: actriz, cantante, carpintero… yo me considero artista en general. No me identifico con una más que otra. Hay momentos que una está más activa que otra, pero no dejo de ser actriz, cantante y lo que sea.

En su cuenta de Instagram, Chiara tiene más de 2.5 millones de seguidores. (Foto: Instagram/@ChiaraParravicini)

-Y ahora pensando en los comienzos de Hipnótica... Arrancaron con un concurso de My Space. ¿Lo sienten muy lejano o todavía lo tienen presente cuando suben ahora al escenario y está todo lleno de gente?

Nahuel: Al final no mandamos la canción al concurso, pero la hicimos para eso y fue el comienzo de todo. Lo sentimos un poco lejano porque nos tomamos las cosas diferente a como empezamos, cuando era sumamente lúdico, con pretensiones nulas. Y ahora es una de nuestras prioridades, sentimos que somos profesionales y nos tomamos las cosas re diferentes. Por ese lado lo sentimos lejano o desconectado de este presente. Pero también tenemos presente de dónde venimos y cómo empezamos, y todo el trabajo que hicimos y los pequeños trofeos personales que cosechamos. Somos muy agradecidos de haber hecho un camino tan natural y orgánico con la música y después de tanto tiempo seguir creando y tocando juntos y seguir siguiéndonos frescos y con entusiasmo.