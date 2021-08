Jeremías, el alumno increpado por Laura Radetic, la docente K que se hizo viral en las últimas horas, habló por primera vez del hecho con Canal 13.

“Era un debate que se descontroló y se hizo masivo. En el momento fue un debate. Nunca me imaginé que iba a pasar esto, me enteré el jueves que había un video”, aseguró el estudiante de 16 años.

“Se subió de tono, pero era una clase normal. Salió el tema y ella se puso así como la vieron. Era un desafío. El desafío era estar tranquilo, mostrarle que se podía hablar, no hace falta gritar”, sostuvo.

“Yo quería que me respondiera una pregunta: qué opinaba sobre la situación actual. Y ella sacó un libreto y me lo leyó de pie a cabeza”, resumió el adolecente.

El intercambio con la profesora de Historia de 59 años, que finalmente fue suspendida, duró entre 45 y 50 minutos, según contó Jeremías.

“Me da lástima que el Presidente diga que está bien educar a un chico con violencia. No estoy de acuerdo con el Presidente, la violencia no sirve”, opinó Sergio, el papá de Jeremías.

Alberto Fernández defendió este viernes a Laura Radetich, la docente de La Matanza que fue grabada mientras intentaba adoctrinar a un alumno con gritos e insultos. “Que haya tenido ese debate es formidable”, consideró el presidente en una entrevista radial luego de que la profesora fuera suspendida en el cargo.

“Qué manera de distraer a la gente… ayer -este jueves- yo escuchaba un enorme cuestionamiento a una maestra que se tensa en un debate con un alumno. Yo soy profesor de la Universidad de Buenos Aires desde hace muchos años, y siempre les he dicho a los alumnos que lo más importante que tiene que hacer un profesor es sembrarle dudas, no darles certezas”, introdujo Fernández.

Y continuó: “Si esa maestra que discutió tan acaloradamente con el alumno, como consecuencia de esa discusión le puso un 1 al alumno, merece todo reproche; pero que haya tenido ese debate es formidable, porque es un debate que abre la cabeza de los alumnos, que invita a pensar”.

En diálogo con Radio 10, el presidente consideró que el alumno “tiene una idea formada que es el resultado de escuchar cosas como que el peronismo gobernó los últimos 70 años, y lo repite”, y por eso la docente “se exalta”.