El marido le arruinó la sartén, su reacción se hizo viral en Córdoba y la marca tuvo un noble gesto

Adelaida es una mujer que vive en la ciudad de Córdoba y tuvo el infortunio de que su marido le arruinara una costosa sartén al lavarla con una virulana. Su hija grabó la reacción y posterior discusión entre ambos y los videos se hicieron virales.

“Ma, es una olla”, dijo la joven que registraba todo con la cámara de su celular en la cocina, el lugar del crimen. Inmediatamente, la madre respondió enojada: “¿Qué olla? La plata que sale. Enserio, me siento tan mal. Mirá”.

VIDEO: LA REACCIÓN DE LA MUJER AL VER SU SARTÉN ARRUINADA

Mientras la niña de se reía, intentaba remediar la situación aludiendo a que el utensilio todavía funcionaba, pero no había forma de que Adelaida opine lo contrario. “¿Qué no la va a arruinar? si la he limpiado, ¡¿Cómo le sacó todo eso?!”, increpó ofuscada.

Como si fuera poco, adelantó que iba a darle “un fierro en la cabeza”.”Dame el teléfono que le voy a decir. Le voy a hacer un kilombo”, manifestó. Luego del llamado, ambos se encontraron cara a cara en el hogar.

Confrontó a su marido, quien intentaba defenderse de todas las maneras posibles y explicó que hizo unas tortillas al rescoldo. En medio de lo que comenzaba a ser una acalorada discusión, ella se mesuró: “Bueno, pará, calmémonos. Si yo te dejo las máquinas de construcción sucias...’”, comparó.

Cuando el hombre manifestó que el elemento era “solo una sartén”, Adelaida saltó con los tacos de punta: “Pero mi rey, ¿Sabés lo que vale esto? Esto es oro en polvo papá”.

Ambos videos se hicieron virales en las plataformas de TikTok e Instagram. Justamente, la empresa Essen se contactó con la joven a través de la segunda plataforma. En un extenso mensaje, le pidieron su contacto para “acercarle una sorpresa”.

La empresa se contactó con la hija de la mujer tras la viralización de los hechos. Foto: Caprtura

Inmediatamente, la joven le mostró el mensaje a su madre y grabó su reacción al enterarse de la noticia “¡Aaaaaaah! Por Dios, me acuerdo cuando recién me casé y a los dos años vinieron unas chicas a casa e hicieron una reunión de Essen. Compré mi primera Essen hace 36 años”, concluyó emocionada.