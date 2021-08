A los gritos y en medio de una clase, una profesora de secundario adoctrinó a uno de sus alumnos contra el macrismo y el video se viralizó en las redes sociales.

El polémico episodio ocurrió en el aula de cuarto año de la escuela tecnica N°2 María Eva Duarte, ubicada en Ciudad Evita, partido de La Matanza, y la docente fue identificada Laura Radetich, según pudo averiguar Clarín.

“¿Qué te creés, que porque tiene ojitos celestes no va a robar? ¡Te robó el futuro!”, exclama en el comienzo del video la docente, demostrando su imparcialidad.

Enardecida, la docente continuó con su exposición “Vos podés venir acá y comer esta porquería -señala un paquete de snacks- porque te lo da el Estado, andá a pagar con el sueldo de tu papá una escuela privada, andá. ¿Sabés cuánto sale la cuota de una escuela técnica privada? Diez lucas para arriba, ¿Tiene tu papá para pagar esa cuota? Eso es lo que dejó Macri”.

En medio de su discurso, el alumno le pregunta a su profesora sobre la gestión de Macri y ella, vehemente, lo interrumpe: “¡Perdió, perdió... gracias a Dios perdió! Perdió porque atacó al pueblo y se llevó la tarasca él y sus amigos ¿Entendés o no? ¿Pensás que el pueblo es boludo?”.

El joven, visiblemente interesado en el debate, recoge el guante y responde: “Creo que sí porque votan a una vicepresidenta que tiene causas...”. Desencajada, la profesora levanta los brazos y vuelve a contestarle: “¿Causas de qué? ¿Quién se las hizo? Dios mío, un presidente que puso por decreto dos jueces de la Corte”.

Tras conocerse las imágenes, la producción del programa radial “¿Y ahora quién podrá ayudarnos?” (Radio con Vos) se comunicó por mensajes de texto con la docente Radetich y ella explicó la situación.

“Me filmó un alumno macrista que me pinchó, que me hizo hablar de Macri, me puedo quedar sin laburo y voy a tener que buscar un abogado. Agregó además que el alumno no se graba cuando dice ‘’yegua Cristina’'’, sintetizó la profesora durante la comunicación con los productores del periodista Ernesto Tenembaun.

La docente fue suspendida de su cargo

Desde el Ministerio de Educación bonaerense le confirmaron al citado periódico que la docente está suspendida y se le abrió un pre sumario para determinar su situación. La docente no va a regresar hasta tanto termine la investigación, indicaron las autoridades.

“Frente a este hecho, ya está interviniendo la Jefatura distrital de La Matanza para realizar una investigación, en la que se tomarán declaraciones y se instrumentarán las acciones correspondientes para reunir información sobre lo sucedido. Durante este procedimiento, la docente no seguirá dando clases. En situaciones de estas características corresponde realizar una investigación por presunta falta aplicando el artículo 139 del estatuto docente para reunir las pruebas pertinentes y en caso de que corresponda relevar transitoriamente a la docente de sus funciones. Si se corrobora el hecho, se continúa con un pre sumario y en caso de corresponder, un sumario”, detallaron las fuentes a Clarín.

En cuanto a la posible sanción para la docente, el inspector Luis Lascaleia, de la jefatura distrital 1 dijo: “Estamos revisando las instancias administrativas y pedagógicas para analizar qué fue lo que pasó. Hay una instancia de supervisión que hace el equipo de conducción. La escuela tiene un montón de proyectos con los que se trabajan. Queremos revisar qué pasó para llegar a una instancia de definición”,

Repudio de dirigentes políticos

Al observar el polémico adoctrinamiento de la profesora Radetich, desde el sector opositor al Gobierno expresaron su profundo repudio al método implementado por la docente.

“Adoctrinamiento y maltrato. Se meten con los chicos, en las aulas. La locura es total. Da mucha bronca ver este video. Espero que el Gobierno de la Provincia tome urgente medidas contra esta persona que maltrata a los chicos y desprestigia a los docentes”, opinó Diego Santilli, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, mediante un mensaje en su cuenta de Twitter.

La reacción de Diego Santilli, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, sobre el video de una docente K criticando al macrismo en plena clase. @diegosantilli | Twitter

Por su parte Fernando Iglesias, diputado de Juntos por el Cambio, calificó al episodio como una “locura total”.

Y mediante otro tuit, profundizó: “Si la escuela se llama María Eva Duarte y está en la calle Presidente Perón de la localidad Ciudad Evita no es demasiado raro que en el aula sucedan estas cosas...”.