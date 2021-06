Gastón Dalmau se convirtió en uno de los tan esperados finalistas para competir por la final de “Masterchef Celebrity 2″, donde se enfrentará con Georgina Barbarossa.

Durante toda la competencia, el actor se ha mostrado bastante reservado con su vida personal. Sin embargo, de cara a la final, Santiago del Moro logró que Dalmau hablara sobre su pareja y lo que espera para el futuro.

Gastón Dalmau en "Masterchef Celebrity 2". (Foto: Instagram) .

“¿Quién va a venir a verte? ¿Viene tu familia?”, le consultó el conductor de Masterchef Celebrity al actor, quien explicó que su familia no podría estar presente ya que viven en Coronel Suárez.

Asimismo, Gastón se refirió a su pareja, quien se encuentra en Los Ángeles. “¿A quién extrañás más? ¿A tus hermanos, a tu mamá, a tu papá?”, le consultaron. “A todos. Eso de poder comer un asado en familia, los fines de semana. No, no es fácil”, reconoció.

Quién sería la pareja de Gastón Dalmau

Gastón Dalmau señaló durante la charla que tiene un perro, el cual se encuentra junto a su pareja en Los Ángeles. “Mi amor está lejos, y mi perro también. Tengo un perro en Los Ángeles, Roger. Te mando un beso”, expresó.

Varios perfiles publicaron la postal de quien podría ser la pareja Gastón Dalmau. Gentileza

Varias cuentas en Instagram se colocaron en la búsqueda para conocer el rostro de la pareja de Gastón, entre ellas el perfil “Chusmetiando1″, quienes revelaron que podría ser un español llamado José Navarro, quien tiene varias postales junto a un perro.

“El día de mañana, ¿te gustaría ser papá, formar una familia? ¿Soñás con eso?” “No, no. Los perros me encantan. Tendría millones de perros. Yo soy muy de viajar, entonces, no podría”, aseguró el actor.