El exministro del Interior y Transporte del kirchnerismo Florencio Randazzo, busca liderar una alianza que incluye al exministro de Economía Roberto Lavagna, el exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey.

//Mirá también: Un grupo encabezado por Alberto Rodríguez Saá quiere ir a las PASO dentro del Frente de Todos

También quiere sumar al Partido Socialista y la agrupación Libres del Sur, entre otros, y posiblemente podría incorporar a la jefa del GEN, Margarita Stolbizer.

El exministro K mantuvo una entrevista con diario “Clarín” donde define los pasos a seguir para conseguir la candidatura para las próximas elecciones.

“Voy a ser candidato. Vamos a conformar una alianza que fundamentalmente tenga como objetivos resolver los problemas que tiene la Argentina y superar el estancamiento en el que estamos”, sostuvo.

.Con respecto a su decisión de presentarse, Randazzo declaró: “Vuelvo porque siento que la Argentina no puede resolver problemas que son endémicos”.

//Mirá también: Elecciones en Jujuy: aplican estrictos controles en lugares de votación

Randazzo encabezó un evento denominado “Diálogo Federal”, que organizó la Asociación Civil Estudios Populares (ACEP). (Foto: Captura de pantalla) Captura de pantalla

Y agregó: “Eso es lo que me mueve, lo que me motiva a participar y a convocar a otros actores, a todos aquellos que sueñan con una Argentina con ascenso social, con trabajo, con educación. Eso me mueve, ninguna otra cosa”.

Admitiendo que lo que se juega en esta elección es “el futuro de millones de argentinos que hoy están condenados a la pobreza”, Randazzo sostiene que “primero tenemos que plantearnos qué Estado queremos. Ni el Estado liberal ni el que se mide por cuánto gasta y por la cantidad de personal”.

Y aclara: “De la pobreza se sale con crecimiento. El crecimiento es lo que genera trabajo. Nuestros dos ejes principales son el empleo y la educación. Eso es lo que nos va a sacar de la postración”.

Florencio Randazzo, molesto por el aumento salarial de diputados y senadores. Twitter/@RandazzoF

En cuanto a la formación de la alianza, el exministro aclara: “Convocamos a dirigentes de distintos lugares. Independientemente de dónde vienen hay que plantearse hacia dónde van. No somos una tercera vía, somos otro camino”.

También criticó al actual gobierno al decir que su peor defecto es “persistir en el mismo camino que se viene transitando. Si seguimos haciendo lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Las dos alternativas de gobierno de los últimos años han sido demasiado conservadoras, no se hicieron nada para cambiar el status quo”.

Pero destacó un lado positivo: “lo mejor fue que frente a un tema muy grave como la pandemia convocó a dirigentes políticos con responsabilidad de gobierno de la oposición con un objetivo común, para ver cómo afrontábamos un tema desconocido. Lo lamentable es que después abandonó ese camino”.

La inflación y los planes sociales

Entre los principales problemas a resolver, Randazzo señala que “tenemos la inflación más alta del mundo después de Venezuela. Se hace muy difícil establecer precios de referencia con los servicios públicos, con la canasta familiar”.

“Tenemos que resolver la causa del problema. El mundo resolvió la inflación. Tenemos una democracia representativa, con una economía de mercado con leyes de mercado que tenemos que respetar con un Estado eficaz”.

En su crítica a la política de planes y las organizaciones sociales, reconoce que “tenemos que animarnos a salir de la idea de que los planes sean una asistencia permanente. Surgieron como una red de contención en la crisis 2001/2002 y hay cada vez más planes y cada vez más pobreza. Sirve como salida transitoria”.