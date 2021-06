A menos de cinco meses de las elecciones legislativas de 2021, para las cuales Juntos por el Cambio aún no ha definido sus candidatos, Elisa Carrió, la líder de la Coalición Cívica, aseguró que sería candidata. Este sábado explicó que lo haría sólo para unir a los miembros del partido, en medio de las internas.

En declaraciones con CNN radio señaló: “Sería candidata, pero sólo para unir a todos, para dirigir una campaña nacional, para unir en todo el país”.

“No es que yo quiera ser (candidata), porque pareciera que hay una ambición, pero si esto sirve a la unidad y que no haya vencedores ni vencidos y yo presente una nueva generación de candidatos, sí”, subrayó la funcionaria.

En ese sentido, agregó: “Estoy trabajando por la unidad de la Argentina, porque no puede ser partida. En consecuencia, para no ser funcional a una estrategia de la vicepresidenta (Cristina Kirchner) que es polarizar a un punto que nos dividamos”.

Asimismo, advirtió que los dirigentes políticos deberían “estar a la altura de las circunstancias”. “Juntos por el Cambio tiene que construir la amistad política necesaria con todos los sectores para lograr la unidad y el consenso”, expresó Carrió.

“Volver al parlamento para mí es un sacrificio, porque soy de riesgo. Es el mayor sacrificio que puedo hacer por la unidad del partido”, añadió la fundadora de la Coalición Cívica.

Elisa Carrió aseguró que María Eugenia Vidal tiene que ser candidata

A pesar de que aún no se confirmó la lista de candidatos para las elecciones de noviembre, la funcionaria adelantó que Juntos por el Cambio cuenta con la “grandeza” de Patricia Bullrich, titular del PRO, y aseguró que la ex gobernadora María Eugenia Vidal, ex gobernadora bonaerense, debe estar entre los nombres “para que estén todos”.

“Tanto María Eugenia (Vidal) como Patricia (Bullrich) tienen voluntad de unir y nosotros también”, enfatizó.

Su opinión sobre la pandemia

Ante la situación que se encuentra el país a causa del coronavirus, Carrió pidió la “responsabilidad de toda la sociedad” y aseguró que sólo confía en los dichos del ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.

“Yo confío en una sola persona que es Fernán Quirós, que nos dijo ayer a todos los argentinos que puede haber una tercera ola producto de la variante Delta, que es altamente contagiosa”, detalló.

Por eso pidió “la responsabilidad individual de todos los argentinos, pero en especial de los adolescentes, porque esta variante no sabemos cuáles son las consecuencias que trae”.

“La falta de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V es un problema. Hasta que llegue la segunda, que parece tardar, cuídense mucho lo que tiene la primera”, aconsejó.

“Todos tenemos que ayudar, son muy altos los números de contagios, hay muchas familias destrozadas”, concluyó.