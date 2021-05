En medio de la pandemia por coronavirus, que enfrentó en repetidas ocasiones a Alberto Fernández con los dirigentes de la oposición con respecto a la toma de desiciones, la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió le pidió al Gobierno y a la oposición “bajar los decibeles de la confrontación”.

En conversación con Radio Continental, la ex diputada nacional explicó que estamos en “momentos tan dramáticos para la Argentina” que habría que apaciguar el conflicto, y por eso no puede “hablar fuerte”.

Agregó, además, que no se condisera “golpista” y por eso no quiere confrontar con nadie, sino que quiere que “todos nos calmemos”. “Después ya se verán las incompetencias”, añadió. “La angustia ya es muy grande, y si le sumamos las peleas de los políticos y los encontronazos hacemos una situación realmente desesperante”, subrayó Carrió.

“Se llevó la confrontación a niveles que no eran propios ni del Presidente ni de sectores de la oposición. Yo soy dura en materia de corrupción, pero uno tiene que saber los momentos. Este es un momento de paciencia para mucha gente y de templanza para los dirigentes”, reflexionó la fundadora de la Coalición Cívica.

La dirigente de Juntos por el Cambio explicó que, mientras que en la política argentina “hay personas que no perturban el orden institucional”, también “hay líderes” que tienen “una voz potente” en el país.

“En mi caso, que tengo una voz potente en la Argentina, no puedo excederme. He hablado con el Gobierno nacional, con la oposición y con Juntos por el Cambio acerca de que tendríamos que bajar los decibeles de la confrontación en un momento que hay cosas que son irremediables”, consideró.

De todos modos, señaló que el presidente Alberto Fernández “fracasó” en la campaña de vacunación. En su opinión, se cometió un “error garrafal con las vacunas” porque “cada muerto que existe hoy en la Argentina es por falta de vacunas” contra el coronavirus.

“Todo esto es incompetencia, pero ya está. No puedo cambiarlo, no puedo regresar al pasado. No soluciono nada ardiendo la Argentina. Los errores, negligencias o simplemente incompetencia van generando un estado muy raro en la sociedad”, agregó la dirigente política.

“A la gente hay que convencerla más de los cuidados. Es mejor convencer que prohibir, porque hay una resistencia a la prohibición. Es cierto que se desconocía esto, pero fuimos el país con mayor cuarentena. La gente está muy cansada y, sobre todo, hay un problema con el futuro, la gente no ve un futuro. En septiembre vamos a estar vacunados a pesar de todos los errores y defectos”, enfatizó Carrió.

“En septiembre los casos van a bajar, ya va a estar vacunada una parte importante de la población. Si estuviéramos hoy vacunados, no estaríamos en este grado de restricciones”, reflexionó.

Al preguntarle sobre su relación con el ex presidente Mauricio Macri, la líder de la Coalición Cívica explicó: “Busco la unidad y estamos llegando. Puede haber diferencias, pero no son de fondo. Podemos tener diferencias pero nos queremos”.

Sobre las elecciones legislativas de este año, que “el máximo sacrificio” que puede hacer es “volver al parlamento” para alcanzar “la unidad y el equilibrio parlamentario”.

“Yo tengo diálogo con todos, con personas muy cercanas a Macri también. Además, hay que incorporar al peronismo republicano, es la etapa que viene”, concluyó.