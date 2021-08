Fernando Belasteguín es uno de los mejores jugadores de pádel del mundo. Estuvo primero en el ránking del World Paddle Tour durante 16 años (desde 2002 a 2017) y actualmente ocupa el tercer lugar.

Sin embargo, el jugador de pádel de 42 años siempre tuvo un perfil bajo y no suele dar muchas entrevistas a pesar de su trascendencia en el deporte. Durante una charla con Juan Pablo Varsky para su podcast, contó una anécdota junto a su hijo mayor, quien no tenía idea de la figura de su padre.

“Mi hijo ahora cumple 13. Mi otra hija tiene 11 y la más chica, 8. Hasta hace cuatro años, cuatro años y medio, cuando Fede pasó al patio de los más grandes en el colegio, en ningún momento le contamos que yo era el número 1 del mundo en algo. Veían que había paletas, que había bolsos, pero en ningún momento les conté”, reveló The Boss.

“Un día lo fui a buscar y me dice ‘¿Papi, es cierto que sos el número uno del mundo?’. Y le digo ‘Fede, ¿quién te dijo eso?’. ‘No, me lo dijeron unos chicos en el patio’, me contestó. Yo no sabía qué hacer. Me hice el pelotudo”, relató Bela entre risas.

Además, explicó por qué no guarda en su casa los más de 200 trofeos que consiguió a lo largo de su carrera: “Tenía claro que en algún de mi vida iba a tener hijos, y yo no quería que mis hijos se críen en el entorno del campeón. Entonces le di los trofeos a mis amigos, hay muchos que tienen mis trofeos”.

Belasteguín tiene a Sanyo Gutiérrez como pareja en pádel. EFE

“Hablamos con el colegio, para ver cómo decírselo. Me dicen que es algo evidente, cierto y no le tenía que mentir. Al otro día le digo que es cierto, y ahí le contó a las hermanas. Desde ese momento me siguen mucho más”, continuó el oriundo de Pehuajó.

La actualidad de Fernando Belasteguín

Fernando Belasteguín sigue siendo uno de los mejores jugadores de padel del mundo a los 42 años. En lo que va de la temporada, el argentino ostenta un registro de 22 victorias en 27 presentaciones y levantó tres títulos: Estrella Damm València Open, Cupra Vigo Open y Adeslas Madrid Open.

Además fue finalista en el Estrella Damm Las Rozas Open. A lo largo de su carrera posee el impactante registro de 395 victorias en 446 enfrentamientos (sólo 51 derrotas) y una racha de 63 triunfos en fila.