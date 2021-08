El viernes desde las 16 de Argentina PSG visita al Brest por la tercera fecha de la Ligue 1. Aún es una incógnita si Lionel Messi estará convocado para el encuentro y si tendrá minutos, sin embargo, los hinchas agotaron las entradas.

El argentino afrontó esta mañana su sexto día de entrenamiento y se lo vio muy encendido con sus nuevos compañeros. Hay que tener en cuenta que tuvo más de un mes de vacaciones tras la obtención de la Copa América frente a Brasil en el Maracaná el 10 de julio.

Las 15 mil butacas (aforo total) del Estadio Francis Le-Blé quedaron reservadas aunque aún no se sepa si el argentino jugará o no. Hay posibilidades de que si no juega, esté presente en el estadio, y eso también debe haber generado la esperanza en los hinchas.



El Estadio Francis Le-Blé, donde PSG visitará al Brest. Wikipedia

En la página oficial del Brest, el cartel de “agotado” acompaña al escudo del PSG, ya que no quedan ubicaciones disponibles. Las entradas van desde los 35 hasta los 80 euros pero algunos llegan a ofrecerlas en reventa a 150.

Ya no hay más entradas disponibles para el duelo entre Brest y PSG. Captura

Según el sitio francés Le Figaro, las ubicaciones tardaron 48 horas en agotarse. “Todos quieren ver a Messi”, dijo al medio local Xavier Lavanant, presidente del grupo de aficionados Hermine 29. Asegura que “los que buscan a toda costa conseguir entradas para el encuentro no son seguidores del Brest, y vienen sobre todo a ver al PSG”.

Sin embargo, si Mauricio Pochettino respeta el método de preparación que aplicó a Ángel Di María, Leandro Paredes y Neymar (todavía no jugaron tras la Copa América), Messi tiene pocas chances de jugar este partido y su debut podría estipularse para el domingo 29 de agosto ante Reims.

Qué dijo Mauricio Pochettino sobre el debut de Lionel Messi

Mauricio Pochettino habló en conferencia de prensa tras la llegada de Lionel Messi al PSG y fue cauto respecto a la fecha del debut. “Vamos a ir viendo”, aseguró. “Somos un cuerpo técnico que escuchamos mucho al jugador, que los jugadores comprenden que nosotros trabajamos para ellos, queremos lo mejor para ellos”, señaló.

Mauricio Pochettino habló sobre Lionel Messi. (REUTER)

“Iremos viendo las sensaciones que él tiene. Es verdad que viene de un mes de la última vez que compitió, por eso tenemos que escucharlo mucho a él”, remarcó el entrenador nacido en Murphy.