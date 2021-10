El actor Federico D´elia (55) tiene un importante recorrido tanto en cine, televisión y teatro. Acaba de terminar “El mundo de Mateo” y está realizando la segunda temporada de la serie de Maradona.

//Mirá también: Los Simuladores, la mejor serie argentina para los usuarios de Twitter

En diálogo con el programa radial “Puchero Misterioso”, que se emite por Luxradio.com.ar, contó sobre diversos aspectos de su profesión y numerosos papeles que desarrolló. Y por supuesto habló sobre “Los simuladores” y si hay posibilidades del regreso o de la película de la serie.

-Luego de recordar y nombrar algunos de sus muchos trabajos surge la pregunta, ¿Cómo fue la experiencia de hacer el programa el ‘Cruce de los Andes’?

-Terrible, fueron dos días andando a caballo, viviendo en carpas, sin baño, pero viéndolo hoy fue una gran experiencia. Esto es algo que se hace todos los años en San Juan y es el mismo recorrido que hizo san Martin.

-El programa “pasados de copas” fue algo loco, divertido, ¿Qué recordás?

-Sí, fue algo distinto. Se hizo en varios países. En México, en EEUU. Mirando sin prejuicios se puede ver sin problemas. Allí, por ejemplo, hablaba con mi actuación Benito Fernández que era uno de los narradores del ciclo, también participó Marcos Munstock y tantos otros.

-Ahora hay nuevos interrogantes sobre la actuación. ¿Cómo hacen los actores en Argentina para sobrevivir, para mantenerse con trabajo con cierta constancia? ¿Es necesario tener otros emprendimientos paralelos?

-En general, el actor es el día a día. Es un trabajo difícil. Hay un 20% del total de actores que trabaja y de ese porcentaje un 5% trabaja siempre y el resto va rotando.

-Con respecto a la llamada “composición del personaje”, ¿influye el tamaño de la industria en países donde se invierte más y donde el actor puede dedicarle mucho tiempo a esa caracterización? Pienso en tantos ejemplos: de Niro, Al Pacino etc. donde adelgazan, engordan, se entrenan…

-Hay algo de eso y es muy importante. Por ejemplo, como decís, de Niro para hacer “Taxi driver” se pasó un año arriba de un taxi manejando. Acá es más difícil, pero si vos seguís de cerca a esos actores en realidad son pocos los que pueden hacer algo muy diferente entre sus actuaciones, que sean tan camaleónicos. En Argentina también los tenemos.

-¿Sos cinéfilo? ¿Seguís actores o directores, tenés algunos preferidos?

-Me gusta Tarantino, Scorsese, Luc Besson. No idolatro demasiado. No soy de ver todo la obra de por ejemplo Fellini, soy mas inconstante. Veo películas y las disfruto.

La serie sigue siendo un éxito a casi dos décadas de estrenarse. Google

-La gran pregunta que debo hacerte, ¿Por qué no vuelven los simuladores?

-Lo primero que hay que decir es que pasaron casi 20 años, parece que fue ayer. Cada uno de nosotros fue haciendo su vida, sus trabajos y es Dimían szifron el que tiene que decidirlo. El siempre está en varios proyectos y veremos qué pasa en el futuro si podemos coincidir con los tiempos. Hoy está el deseo de todos de hacerlo y ojalá podamos hacerlo porque nos debemos un cierre de este trabajo.

//Mirá también: Federico D’Elía reveló anécdotas inéditas de “Los Simuladores”

-¿Se ven entre los actores de Los Simuladores?

- Nos juntamos poco, nos hablamos siempre. A Martin Seefeld lo veo seguido, a Diego Peretti me lo cruzaba en la calle corrientes cuando hacíamos teatro. Alejandro Fiore está dando clases de teatro, nos mandamos mensajes. Nos queremos mucho entre todos.

-Contame de Diego Peretti, médico psiquiatra y gran deportista donde se usó su destreza para varios capítulos de los simuladores, escenas donde hace clavados en la pileta, en el gimnasio con el banco y las anillas.

-Nooo, un gran mentiroso, esas escenas no son él, olvídate. Es la magia de la ficción. A los simuladores llegamos todos rotos… Años atrás Sí, en Mar del Plata en la época de Poliladron jugábamos al futbol .

**Entrevista del programa radial “Puchero Misterioso”.