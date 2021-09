Quedan menos de dos semanas para las PASO en el país y los candidatos buscan de todas maneras llamar la atención de sus electores. En este caso fue la precandidata María Eugenia Vidal de la región metropolitana de Buenos Aires para las próximas elecciones legislativas que brindó una entrevista que salió por Tik Tok y YouTube y que tenía como principal apuntados al electorado joven.

//Mirá también: En la Ciudad estiman que votaría un 10% menos del padrón por miedo al contagio

La precandidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires habló con el periodista Julio Leiva y se expresó en contra de la legalización de la marihuana y contó que por Cristina Kirchner conoció a L-Gante.

Una de las críticas que más recae sobre Vidal es su paso como gobernadora en la Provincia de Buenos Aires. Al respecto dijo: “Creo que hay peleas que valieron la pena: la pelea para terminar con algunos privilegios de la política, que los intendentes no tengan reelección indefinida y terminar con los barones del conurbano después de décadas”. Y aseguró que no tiene un “sabor amargo” por la derrota en las últimas elecciones.

Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal (Reverso). Reverso

Pero el periodista insistió por su antiguo cargo y Vidal arremetió: “Yo creo que lo importante es transformar la Argentina. Ya aprendimos que no hay transformación real en un lugar si no se da en todo el país y en el Congreso vamos a discutir eso. Los diputados representamos a los argentinos”.

“Juntos por el Cambio no solo mantuvo la unidad, sino que trae otras figuras que no estaban dentro. Es el caso de Martín Tetaz, un economista joven con ideas liberales. El caso de Ricardo López Murphy que está compitiendo conmigo”, dijo respecto a las modificaciones internas del partido respecto a las elecciones venideras.

¿‘Heidi’ o el mote de ‘Leona’? le preguntó directamente Leiva y Vidal no esquivó a la pregunta. “‘Heidi’ fue que mote que intentaron ponerme los machos de la provincia cuando me presenté de candidata a gobernadora, porque creían que esa era una forma de subestimarme. Después demostré mi firmeza en los hechos, que es donde había que demostrarla”.

La Marihuana y L-Gante

Sobre la despenalización de la Marihuana, Vidal trazó una comparaación para explicar porque se encuentra en contra. “Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche, con amigos, relajado o con tu pareja o solo”, dijo primero.

“Y otra cosa es vivir en la 21-24 de Zabaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos, y que te ofrezcan un porro sin oportunidades, sin ir a la escuela o habiéndola dejado. Son dos caminos completamente distintos”, completó.

El expresidente Mauricio Macri y la exgobernadora María Eugenia Vidal en el jardín del museo Fernández Blanco de Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Prensa PRO.

Al tratarse de una entrevista en redes que suelen consumir los jóvenes, la exgobernadora habló sobre una de las figuras del momento, el cantante de cumbia L-Gante.

“Escuché a L-Gante, pero fue a partir de que me enteré de aquel discurso de Cristina”, dijo. Y al respecto confesó: “Mis hijos sí lo conocían y me decían: ‘Obvio, mamá, ‘¿cómo?’ ... ‘qué descolgada sos’. Y sí: es verdad. Mi hijo hace freestyle, me encanta lo que hace y empecé a ver las batallas, todo ese mundo que también está bueno y tiene su arte y su onda”.

El feminismo y los ataques en su contra

María Eugenia también hizo referencia a la realidad de las mujeres en Argentina, sobre su experiencia como la primera gobernadora y el espacio que ocupan las mujeres en la política. “Los femicidios lamentablemente van a continuar mientras tengamos una sociedad y una cultura patriarcal. Si bien hemos avanzado muchísimo, eso todavía no se terminó y eso se logra con más mujeres ocupando posiciones de poder. Creo en los cupos, creo que los cupos abren camino”.

Sobre esto destacó que se considera “parte de una generación de mujeres que a diferencia de mis hijas, que son feministas, que son verdes y un montón de cosas, no teníamos tanta conciencia de la diferencia de género”.

María Eugenia Vidal candidata a diputada en la Ciudad @mariuvidal | Twitter

“Peleábamos contra eso como que asumimos que era un obstáculo más que teníamos que derribar en lugar de pelear contra eso. Y yo también siento en este camino que aprendo de mis hijas, avanzo, retrocedo, cometo errores, como dicen ellas, hay que deconstruirse también. Es un camino, para mirar y mejorar”, destacó Vidal.

Más entrevistas por Tik Tok

El ciclo conducido por Julio Leiva estrenará cada día una nueva charla con los precandidatos del AMBA. Además de María Eugenia Vidal aceptaron participar del ciclo Nicolás del Caño (FIT), José Luis Espert (Avanza Libertad), Adolfo Rubinstein (Juntos por el Cambio), Myriam Bregman (FIT), Florencio Randazzo (Vamos con vos), Victoria Tolosa Paz (Frente de Todos), Ricardo López Murphy (Juntos por el Cambio), Leandro Santoro (Frente de Todos) y Facundo Manes (Juntos por el Cambio) y sus entrevistas serán publicadas en ese orden.

La entrevista completa