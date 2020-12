El actor Elliot Page, quien era conocido hasta ahora como Ellen Page, publicó en su cuenta de Twitter un comunicado para anunciar que es transgénero y se identifica con el pronombre “él”. Además de dar la noticia, expresó cómo se siente respecto a su decisión y aseguró que luchará por ayudar a la comunidad trans. Luego de la publicación, cambió su nombre de usuario en sus redes sociales.

Protagonista de la película “Juno” y de la serie “The Umbrella Academy”, Elliot tiene millones de seguidores y de fanáticos que reaccionaron con sorpresa ante el anuncio y le mostraron su apoyo.

También desde la producción de la serie, en la que trabaja actualmente, mostraron su cariño: “Tan orgullosos de nuestro superhéroe. Te amamos, Elliot!”.

Ellen Page durante una presentación de "The Umbrella Academy". Netflix

“Hola amigos, quiero compartirles que soy trans, mis pronombres son él/ellos y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de estar escribiendo esto. De estar aquí. De haber llegado a este lugar en mi vida. Siento una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este gran viaje. No puedo comenzar a expresar lo extraordinario que se siente finalmente amarme por quién soy, lo suficiente como para alcanzar a mi auténtico yo”, comenzó a escribir en su carta abierta.

Luego, habló sobre la comunidad trans: “Me he sentido infinitamente inspirado por muchos en la comunidad trans. Gracias por su valentía, su generosidad y su trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofreceré todo el apoyo que pueda y continuaré luchando por una sociedad más amorosa e igualitaria “.

Ellen Page se volvió reconocida a nivel mundial al protagonizar "Juno". Netflix

Y también en el extenso texto, añadió: “Amo ser trans. Y amo ser queer. Y cuanto más me siento cerca de mí misma y abrazo completamente quién soy, más sueño, más crece mi corazón y más prospero. A todas las personas trans que enfrentan el acoso, el autodesprecio, el abuso y la amenaza de violencia todos los días: los veo, los amo y haré todo lo posible para cambiar este mundo para mejor“.