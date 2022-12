Ejercicio y alimentación a base de vegetales: el truco de Elliot Page para un abdomen marcado

A dos años de cambiar su vida para siempre y contarle al mundo que a partir de entonces pasaría a ser Elliot Page, el actor de Hollywood se posicionó como uno de los hombres trans más visibles del mundo y lo vive con orgullo y compromiso para alentar a otros a seguir sus pasos.

Durante su transición personal, el artista atravesó una profunda transformación en su cuerpo hasta lograr verse como se sentía y moverse con completa comodidad. Así comenzó a entrenar duro para conseguir un abdomen marcado, conocido en la farándula hollywoodense como el “six-packs abs”.

La transformación física de Elliot Page Foto: instagram/Elliotpage

Pero no todo lo logró gracias al ejecicio físico sino que debió hacer un cambio en su alimentación. En una reciente entrevista para la portada de Esquire, el protagonista de The Umbrella Academy confesó cómo acondicionó su dieta y cuáles son sus alimentos favoritos.

“Probablemente lo que más me gusta cocinar es una gran variedad de vegetales asados de todo tipo”, contó. Y enumeró: “Hinojo, brócoli, coliflor; batatas japonesas, me encantan. El arroz integral, me encanta”.

Elliot Page y su "six-pack abs" Foto: gentileza empire

Al mismo tiempo reveló una de sus recetas: “Preparo un poco de tofu en la sartén, luego lo cocino al vapor o lo hiervo, ¿conoces el kombu? ¿Algas marinas? Lo hierves, y luego lo mezclas todo con un poco de tahini o algo así, y luego lo enrollas en el kombu. Es bueno”.

Cuál es la rutina de Elliot Page en las mañanas

Si bien admitió que a veces come “como un adolescente”, lo cierto es que lleva una dieta balanceada. Y contó cómo es su rutina por las mañanas ahora que se dedica a escribir su libro.

Su próximo gran proyecto será la publicación de su libro al que le dedica largas hora a completar la escritura. Así adaptó sus hábitos a la tarea de escribir: “Tomo café y suelo tratar de escribir durante dos horas. Luego llevo a mi perro a dar un agradable paseo y luego trato de escribir durante un par de horas más”.

“Pageboy”, su libro acerca de su historia de vida y su transición estará disponible a partir del 6 de junio del 2023. En un adelanto que compartió en redes Elliot Page contó: “El acto de escribir, leer y compartir la multitud de nuestras experiencias es un paso importante para hacer frente a quienes desean silenciarnos y dañarnos”.

El próximo libro de Elliot Page Foto: instagram/Elliotpage

“Los libros me han ayudado, incluso me han salvado, así que espero que esto pueda ayudar a alguien a sentirse menos solo, sentirse visto, sin importar quiénes sean o en qué camino se encuentren”, destacó.