Cande Tinelli es fanática de mostrar sus múltiples caras: cantante, empresaria, influencer e It girl. Todas las facetas de su vida se pueden encontrar en su cuenta de Instagram, inclusive sus cambios estéticos o su marca de ropa. Si hay alguien transparente es ella, quien además no tiene pudor en mostrar las cirugías que la llevaron a portar la imagen del día de hoy.

Al ser tan fanática de las redes sociales (en Instagram supera los tres millones de seguidores), uno puede dar cuenta de los cambios estéticos que ha atravesado y que la han alejado de la adolescente que fue. Además de compartir sus excéntricos tatuajes, este fin de semana reconoció a través de historias de la red social la cirugía de nariz a la que se sometió años atrás. Y qué mejor que con una foto del antes y el después.

Antes

Cande Tinelli antes de su cirugía de nariz

Cande Tinelli antes de la cirugía de nariz

Después

El después de Cande Tinelli

Cande Tinelli y Coti

“¡Amigos! No me importa decir que me operé la nariz. No me ofende que difundan estas fotos porque lo cuento sin problema. Buen sábado”, escribió junto a una de las famosas fotos de su pasado que muestran el radical cambio. Hoy tiene 27 años y dejó claro que la adolescente con la vieja nariz y el cuerpo sin tatuajes quedó más que atrás.

Hablando de su estilo, más allá de los tatuajes y su imagen exterior, la indumentaria es algo crucial en la vida de esta It girl. Al tener su marca de ropa llamada “Madness clothing” (que es furor), Cande siempre está al tanto de las nuevas tendencias y la moda actual. Si bien tiene su estilo marcado, las prendas que son un “must” las sigue al pie de la letra. Es el caso de las micro bikinis con tiras cruzadas.

Cande Tinelli en redes sociales

Su micro bikini bicolor en las redes fue furor y la catarata de preguntas sobre cómo la consiguió no tardó en llegar, además de los múltiples elogios sobre cómo le quedaba. “Es bellísima”, “Prendida fuego”, “Dios mío” o “¿Porqué todo te queda bien?” fueron algunos. También varios seguidores se mostraron en desacuerdo con la nueva tendencia: “No se como haces para ponertela, y sacartela ni te cento”, “No entiendo esta nueva moda” o “Para tardar dos horas en ponermela, prefiero ni tenerla”.