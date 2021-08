Cande Tinelli siempre se mantiene al día con los más de cuatro millones de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram. Desde detalles de su vida personal hasta sus fotos más jugadas, todo es parte del repertorio de la cantante en las redes sociales.

La famosa dejó a muchos sin palabras. Instagram

Esta vez la artista decidió sorprender a los usuarios con una infartante foto en tanga, de espaldas, con una amplia remera. “Peligrosa como bala”, escribió en el epígrafe de la publicación.

En pocos minutos, la hija de Marcelo Tinelli cosechó miles y miles de “me gusta”, además de cientos de comentarios llenos de elogios.

Cande Tinelli (Foto: Instagram)

Pero no todo son fotos sugerentes. Cande aprovechó la cuarentena para darle más atención a su marca de ropa “Madness Clothing”, la que creó junto a su socia Tatiana Saal.

También hizo un vivo en el que habló de una difícil situación y contó cómo sufrió durante más de una década trastornos alimentarios.

“Perdí tantos momentos hermosos por esta enfermedad de mier… que tomó mi vida por completo, que me pido disculpas a mí misma y a las personas que me rodean, que bien saben los malos momentos que les hice vivir. Gracias por sacarme de esto, les agradezco el amor y la paciencia, especialmente a mi papá y a Micaela. Mi familia me salvó”, relató Lelé, como se hace llamar en sus redes.

En su brazo derecho puede verse parte de la maariposa.