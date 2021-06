La muerte de Agustina Fontenla sorprendió a todos, especialmente a Paula Chaves, quien decidió dedicarle unas palabras a la joven pastelera de 31 años.

//Mirá también: Murió por coronavirus Agustina Fontenla, la repostera de “Bake Off”

“Hasta siempre Agus. QEPD. Un beso y abrazo enorme a su familia. Qué triste noticia”, escribió Chaves junto a una foto de Agustina sonriendo durante el certamen de repostería.

Así despidió Paula Chaves a Agustina Fontenla en las redes. (Foto: Twitter/paulitachaves)

Fontenla y Chaves habían entablado una buena relación durante las grabaciones de “Bake Off”, donde la joven había confesado que su verdadera pasión era la cocina.

Paula Chaves y los compañeros de "Bake Off" despiden a Agustina en las redes Redes Sociales

“Mucha gente cuando me ve piensa que soy una abogada que cuando está aburrida hace pastelería, que es un hobby. La verdad que no. Los últimos finales de la carrera me la pasé llorando porque yo quería cocinar”, reveló Agustina.

Otros mensajes de despedida para Agustina Fontanla

Paula Chaves no fue la única que publicó un emotivo mensaje en honor a Agustina Fontanla. Damián Pier Basile, el ganador de “Bake Off Argentina” recordó a su ex compañera con unas palabras.

//Mirá también: Damián Basile despidió a Agustina Fontenla y recordó su paso por “Bake Off”

“Agus nos robó el corazón apenas la conocimos con su forma de ser, su buena onda y su talento”, contó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Agustina, a punto de felicitar a Damián en el final de "Bake Off Argentina". (Instagram @damianbakeoff) Instagram @damianbakeoff

“En pocos meses pero muy intensos compartimos un montón y convivimos de una manera que nos permitió conocerla aún más. La vamos a recordar con toda su alegría y cada anécdota. Esperamos que descanse en paz, por más injusto que sea este virus de mierda”, contó.

Otro de sus compañeros en el reality que quiso despedirse de Agustina fue Gerardo, quien escribió en las redes un emotivo mensaje.

El mensaje de Gerardo para Agustina. Captura de Instagram

“Siempre va a estar presente. Brillá Amiga. Brillá Agus. Brillá en lo Alto con tu luz y tu magia. Alégranos con tu risa contagiosa”, escribió.