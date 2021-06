Esta madrugada, Agustina Fontenla, participante de la segunda temporada de Bake Off Argentina, falleció en Viedma luego de transitar un cuadro grave de coronavirus. Samanta Casais, también finalista del programa, acudió a sus redes para despedirla en un emotivo posteo.

Casais, que se vio envuelta en un escándalo en la final del reality, compartió un video y fotos junto a Agustina para recordarla. También escribió: “Quiero recordarte así, con tus ocurrencias, con tus chistes, con tu risa contagiosa que todos amábamos, con tus mini clases de flores de azúcar y con miga de pan con el paseo en el carrito de la producción y con tantas cosas más que me hacen sentirte cerca”.

Samanta Casais despidió a Agustina Fontenla Foto: Instagram @/samicasais

“No me olvido más cuando me dijiste ‘¡Subite al carrito que vamos a pasear!’ ¡Cómo nos reímos! ¡Cómo voy a extrañarte! Me quedé con ganas de volver a abrazarte, volver a decirte que te quiero pero lo hago mirando al cielo y se que te va a llegar”, agregó.

“Seguí pasteleando allá arriba y rompiéndola toda como siempre lo hiciste. Te quiero siempre y descansa en paz linda Agus”, concluyó el emotivo mensaje.

Paula Chaves también despidió a Agustina

La conductora del reality de pastelería compartió su tristeza a pocos minutos del conocimiento público de la noticia.

Paula Chaves y los compañeros de "Bake Off" despiden a Agustina en las redes Redes Sociales

“Hasta siempre, Agus, que en paz descanses. Un beso y abrazo enorme a su familia y amigos. Qué triste noticia”, expresó Paula junto a una foto de Agus en el certamen de Telefe donde se la ve cocinando.