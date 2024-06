Se cumplen 3 años de la muerte de Agustina Fontenla, la ex “Bake Off Argentina” que luchó por su gran pasión por la pastelería

La pérdida de Agustina Fontenla a causa de complicaciones en su cuadro por el coronavirus sorprendió un 3 de junio de 2021 a la audiencia de “Bake Off Argentina”, quienes compartieron con ella su sonrisa y su gran pasión por la cocina.

Hoy, a 3 años de su fallecimiento, en Vía Gourmet recordamos a Agustina, la ex Bake Off Argentina que luchó por su gran pasión por la pastelería.

Fontenla tenía 31 años, estudió la carrera de Derecho y se recibió de abogada. Sin embargo, su sueño era la pastelería y esa pasión la llevó a anotarse al reality de Telefe.

Agustina Fontenla, llegó a la semifinal de "Bake Off" (Foto: Bake off)

“Mucha gente cuando me ve piensa que soy una abogada que cuando está aburrida hace pastelería, que es un hobby. La verdad que no. Los últimos finales de la carrera me la pasé llorando porque yo quería cocinar”, aseguró la joven a Paula Chaves durante el programa.

Desde un inicio, Agustina no solo mostró sus habilidades para la cocina. Ella alegraba a sus compañeros y al público con su divertida esencia y sus enormes sonrisas.

Agustina Fontenla creó su emprendimiento de repostería.

En realidad, para muchos no fue extraño que Fontenla llegará a las últimas instancias del concurso de repostería. Ella logró entrar a semifinales junto a Samanta Casais, Agustina Guz y Damián Pier Basile. Aunque no ganó el certamen, sí se llevó un gran permio y fue esa inspiración para crear su emprendimiento: “Arte y azúcar”.

Un último adiós para Agustina Fontenla

Sus redes sociales están llenos de postales entre cupcakes, postres y tortas. Sin embargo, sus sueños se vieron truncados por el coronavirus. Ella debió ser internada en la Clínica Viedma, en la provincia de Río Negro, donde fue intubada.

Sus compañeros de programa han llenado las redes sociales con mensajes de despedida.

Luego de que se conociera la noticia de su fallecimiento, los mensajes recordando su magia llenaron las redes sociales. Especialmente los escritos de sus excompañeros de “Bake Off Argentina” y de sus familiares, quienes todavían recuerdan a Agustina Fontenla, la abogada que soñaba con ser pastelera.