La mañana del jueves comenzó con la triste noticia de que la ex participante de Bake Off Argentina Agustina Fontenla falleció luego de luchar contra un cuadro grave de coronavirus. Había sido una de las favoritas del público y su eliminación del programa fue muy emocionante y llena de lágrimas.

La ex abogada llegó a posicionarse entre los últimos cuatro participantes del reality de pastelería junto a Samanta Casais, Damián Pier Basile y Agustina Guz. Cuando quedó fuera del certamen, el jurado y sus compañeros la llenaron de elogios.

“Yo vengo del interior y también se lo que cuesta que lleguen las cosas. Te diría que guardes la abogada y te dediques a ser pastelera porque lo hacés muy bien. Te agradezco que hayas pasado por acá, gracias enormes Agus”, le había dicho Damián Betular.

Agustina Fontenla, exparticipante de Bake Off que murió por coronavirus Gentileza

“Tenés mucho talento, sos una persona muy dulce y a veces, cuando las cosas cuestan más, también traen muchas más satisfacciones. Seguí trabajando ese talento que tenés. Me llevo tus sabores y tus rellenos que son maravillosos”, agregó la pastelera Pamela Villar.

“¿Vos te imaginás lo que va a ser para tu familia, tu novio, tus amigos y tus vecinos cuando vuelvas al Sur? ¿Sabés el impacto que va a tener esto? ¡Agarrate Catalina! Te van a agarrar todos y van a querer conocerte más”, le halagó Christophe Krywonis.

“Tus papás en este momento van a ver a su hija de una manera diferente, tu novio se va a enamorar por segunda vez... Por favor, no dejes la pastelería porque es lo tuyo”, añadió.

Agustina de "Bake Off" perdió la batalla contra el coronavirus y falleció esta madrugada de jueves Internet

Fontenla, que falleció esta madrugada en Viedma a los 31 años luego de estar en terapia intensiva por varios días, siempre había querido ser pastelera. En una gala de Bake Off había expresado: “Mucha gente cuando me ve piensa que soy una abogada que cuando está aburrida hace pastelería, que es un hobby. La verdad que no. Los últimos finales de la carrera me la pasé llorando porque yo quería cocinar”.

Una vez que dejó el reality, volvió a la capital de Rio Negro y empezó su propio emprendimiento en el pueblo San Antonio Oeste donde vendía tortas y postres, además de dar cursos de pastelería.