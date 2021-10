El 3 de octubre es un día que Cristian Urrizaga, más conocido como “Cristian U”, no va a olvidar nunca más en su vida. Es que, su padre murió en sus brazos cuando intentaba trasladarlo al Hospital Argerich para ser atendido tras sufrir un episodio de convulsiones.

“Que todo el mundo mire que estoy levantando a mi viejo muerto del auto en el hospital Argerich. ¡Nadie vino!”, exclama Cristian U. en las imágenes que publicó a través de su cuenta de Instagram, que se volvió viral.

“No solo perdí lo más importante de mi vida, mi papa, sino que sentí la peor mier... que sienten los argentinos, el manoseo, la mentira y por sobre todas las cosas se caga... en la vida y nos mienten a través de los medios de comunicación”, comienza la descripción de la impactante filmación en la que se lo ve sacando de su auto a su padre ya sin vida.

La publicación fue motivo de denuncia ante la ineficiencia del sistema de salud y la falta de respuesta al llamado de emergencias que realizó. “Yo estaba en Puerto Madero. Llegué a La Boca y la ambulancia seguía sin llegar. Me quedé ahí viendo qué hacíamos hasta que decidí cargarlo, los policías me dijeron que ‘no’. Les dije que me lo llevaba igual”.

“Lo cargue yo solo, imagínate un peso muerto de más de 80 kilos, justo cuando lo estoy cargando aparece mi hermano, me ayuda, bajamos... imagínate lo que tardamos, entre que vino el ascensor, bajamos, lo subimos al auto, nos fuimos, llegamos al Argerich, que estaba a cinco cuadras. Justo ahí recién estaba saliendo la ambulancia. Había tres ambulancias más, había médicos”, detalló el exGH.

Conmovidos, sus miles de seguidores no tardaron en reaccionar: “Partida al medio por lo que acabo de leer. Fuerza Cristian”, “Incompetentes los del Sanatario, merecen repudio y escrache social” y “Lo lamento mucho Cris”, fueron solo algunos.

Desde sus Insta Stories, Cristian agradeció a todos por el cariño: “En nombre de mi viejo y mio gracias por intentar contenerme en esta situación con tantos mensajes... Esto tan lindo que están haciendo, vuelve!! Karma!! Gracias por todo”.