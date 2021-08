Guillermo Vilas sigue en un estado delicado. Su histórico rival, José Luis Clerc, contó detalles de su situación y no pudo aguantar las lágrimas.

El ex tenista participó del programa de Mirtha Legrand -con la conducción de Juana Viale- y mencionó cómo está “Willy”.

Viale le consultó a Clerc si Vilas sigue mal. Fueron segundos de silencio eternos para Clerc, que no podía marcar su pensamiento.

“Me mueve mucho, disculpen. Está complicado”, pudo soltar con la voz quebrada.

“Me emociona mucho porque se portó muy bien con un tema personal familiar y para mí eso borró todo. Borró la competencia, los malos momentos. Es muy doloroso lo que está viviendo”, soltó.

“Hace muchos años estaba en Roland Garros y me fui a su academia de tenis en Mallorca. Me mandó un Whatsapp y me dijo: ‘Batata, estoy un poco enfermo’. Es muy duro hablar de él. Yo hice toda mi carrera a su lado, lo extraño y sufro mucho por él”, pudo contar Clerc.

La emoción de José Luis Clerc al hablar de la salud de Guillermo Vilas. (Captura TV)

Vilas tiene una enfermedad cognitiva que deteriora su salud. A sus 69 años, mantiene un círculo cercano que lo asiste y lo acompaña: Clerc está autorizado para visitarlo.

Lejos de cualquier rivalidad del pasado, la unión entre ambas leyendas del deporte argentino quedó demostrada en las lágrimas de “Batata” por el mal momento de su amigo.