El tenista español Rafael Nadal anunció este viernes que no volverá a jugar al tenis hasta 2022, debido a una lesión en uno de sus pies que viene arrastrando hace tiempo y le dificulta para desempeñarse con normalidad en la cancha.

//Mirá también: Roger Federer tendrá otra cirugía en su rodilla y estará fuera de competencia “por muchos meses”

“Hola todos: quería comunicaros que desgraciadamente tengo que poner fin a la temporada 2021. Sinceramente llevo un año sufriendo mucho más de lo que debería con con mi pie y necesito tomarme un tiempo”, reza el inesperado mensaje de Nadal en su cuenta de Twitter.

El tenista español Rafael Nadal comunicó que no jugará más durante 2021, debido a una lesión en su pie. @RafaelNadal | Twitter

Nadal, de 35 años, también contó que tomó esta decisión “después de haberlo hablado con el equipo y familia”, y consideró que “es el camino a seguir para intentar recuperarme y recuperarme bien”,

“Es un año que me he perdido cosas que me importan mucho, como Wimbledon, como son las Olimpiadas, como va a ser ahora el Abierto de Estados Unidos, como muchos otros eventos que son también importantes para mí. Y en vista de que durante este último año no he tenido la capacidad de poder entrenarme y prepararme y competir de la manera que realmente me gusta hacerlo, pues llego a la conclusión que lo que necesito es un tiempo para recuperarme”, puntualizó el mallorquín, ganador de 20 Grand Slam.

El tenista español Rafael Nadal comunicó que no jugará más durante 2021, debido a una lesión en su pie. @RafaelNadal | Twitter

Con la baja de Nadal, sumada a la del suizo Roger Federer, el serbio Novak Djokovic queda como el único integrante del denominado “Big Three” en competencia y con el camino despejado para conquistar el US Open, y superarlos en la marca de 20 Grand Slams que hoy en día los tres comparten.

“Les prometo que lo que haré será trabajar fuerte para intentar seguir disfrutando de este deporte durante un tiempo más. Un abrazo fuerte a todos y agradezco de antemano todo el apoyo, la comprensión y sus demostraciones de cariño que son muy importantes en tiempos complicados como estos”, concluyó Nadal.

El tenista español Rafael Nadal comunicó que no jugará más durante 2021, debido a una lesión en su pie. @RafaelNadal | Twitter

Con información de Télam.