Una foto de su cuerpo frente al espejo, un círculo rojo que remarca un pequeño pliegue en el abdomen y un texto que pide a gritos tomar conciencia. Una vez más, Candelaria Tinelli hizo un descargo a través de sus redes sociales sobre un problema que marcó su vida. Es que durante doce años, la cantante padeció bulimia y anorexia.

“Yo antes veía esto y no subía la foto. Me deprimía, me ponía más obsesiva con la restricción de alimentos, y sino vomitaba ‘castigándome’ por ser ‘gorda’”, así comenzó el mensaje que compartió la influencer en su historia de Instagram.

"Vomitaba ‘castigándome’ por ser ‘gorda’, confesó en sus historias. (Instagram/@candelariatinelli)

“Qué idiota fui en darle tanta importancia y en dedicarle tanto tiempo a algo tan poco importante”, es el reproche que persiste en su mensaje y que intenta ayudar a muchas mujeres que padecen trastornos alimenticios.

“Sé que hay mucha gente que sufre esto, ojalá me lean y entiendan que están perdiendo momentos de su vida que no van a volver a vivir. Nutran su alma. Disfruten. Coman, ríanse y amen”, concluyó.

Hace dos años, Candelaria hizo pública su situación. “Perdí tantos momentos hermosos por esta enfermedad”, confesó.

Además, contó que había estado cinco años sin menstruar, pesando diez kilos menos y con una pérdida excesiva de pelo. Su situación la sumergió en una depresión que no le permitía “disfrutar nada”. “Encerrarme sola. No ver gente. Todo esto y muchas cosas más, que realmente me arrepiento de que hayan existido”, confesó.

En un posteo de 2018, la cantante publicó su historia a través de un fuerte mensaje en Instagram.

Y advirtió: “Chicas, por favor, no caigan en esto. Instagram muestra cosas irreales, cuerpos que no existen”.

“Todas somos hermosas. Con unos kilos de más, de menos. La vida es así: un día flaco, el otro no. Pero no a estos extremos enfermizos que pueden terminar mal”.

Cande Tinelli es una de las famosas que padecieron y superaron problemas alimenticios. En su caso, desde la posición de alguien que entiende porque lo ha vivido, visibilizó su historia y convirtió el dolor y arrepentimiento, de más de una década, en un consejo para quienes atraviesan una situación similar.