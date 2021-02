Candelaria Tinelli tiene una gran habilidad para manejar las redes sociales. La hija del conductor tiene más de cuatro millones de seguidores, con quienes comparte las actividades que hace cada día. Ahora, la influencer se encuentra en Punta del Este junto a su pareja, el músico Coti Sorokin, y aprovechó su estadía para solucionar un problema: restaurar su cabello quemado.

Al parecer, la joven de 30 años pidió en la peluquería que le corten las puntas quemadas, pero eso también incluyó algo que no tenía en mente hacer: transformar su flequillo.

Por eso, Cande solo tuvo una opción para lograr su objetivo: cortar varios centímetros de su cabellera y también de su flequillo, que le quedó por la mitad de la frente.

La cantante mostró el resultado tras pasar por la peluquería. (Instagram/@candelariatinelli)

“No tuve opción”, escribió junto a dos imágenes que publicó en sus historias de Instagram y que dejaron ver el resultado del corte.

Cande Tinelli se cortó el flequillo y la acusaron de copiarse de Cazzu. (Instagram/@candelariatinelli)

Sin embargo, la reacción de sus seguidores tomó por sorpresa a la modelo: la acusaron de copiarse del look de Cazzu, la cantante que se destaca por tener el flequillo de una forma similar al que se lo dejó ahora la hija de Marcelo Tinelli.

Desde hace años, Cazzu mantiene su look "trapero", con el flequillo por la mitad de la frente.

“La gente que está diciendo que me copié de Cazzu, no me copié de Cazzu. No me quedó otra opción. Cazzu te amo y lo sabés. Pero no, no me copié de Cazzu, no me queda bien como a ella”, explicó entonces en un video, donde etiquetó a la artista y le envió saludos.