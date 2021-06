Las imágenes de este sábado en las que se vio al futbolista danés Christian Eriksen desplomándose en un partido de la Eurocopa conmocionaron al mundo. Luego, con la confirmación de que ya estaba estable y consciente, llegó la calma. Horas después del hecho, Sanjay Sharma, ex médico de él en Tottenham, aseguró que el deportista murió durante “algunos minutos” y sostuvo que “su carrera futbolística posiblemente ha terminado”.

El compañero de Lautaro Martínez en Inter sufrió un paro cardiaco frente a Finlandia a los 43 minutos del primer tiempo. No tenía enfermedades preexistentes. Logró sobreponerse al problema gracias a la rápida acción del cuerpo médico que lo asistió durante 15 minutos.

La esposa de Christian Eriksen fue consolada por sus compañeros de equipo. Foto: Reuters

“Claramente, algo salió terriblemente mal. Pero lograron recuperarlo. La pregunta es qué sucedió y por qué sucedió. Este hombre tuvo pruebas normales hasta 2019, así que, ¿cómo se explica este paro cardíaco?”, se preguntó Sharma.

Él lo conoce bien a Eriksen. Es que el danés estuvo en el club inglés entre 2013 y 2020. Su saber es tan amplio que es profesor de cardiología deportiva en la St George’s University de Londres. Por otro lado, también es el presidente del sector de cardiología en la Federación Inglesa (FA).

“Estoy muy contento. El hecho de que esté estable y despierto dice que su perspectiva va a ser muy buena”, sumó en declaraciones con la agencia PA y dio su parecer acerca de los motivos por los cuales Eriksen se desplomó: las altas temperaturas o alguna enfermedad que no identificaron previamente.

“No sé si volverá a jugar al fútbol. Con franqueza, murió hoy, aunque fuese por unos minutos, pero murió. ¿Un profesional médico le permitiría morir de nuevo? La respuesta es no. La buena noticia es que vivirá, la mala noticia es que está llegando al final de su carrera. Si va a jugar otro partido de fútbol profesional no puedo decirlo; en el Reino Unido no jugaría más, seríamos muy estrictos al respecto”, afirmó.

Christian Eriksen está estable y consciente

Mientras el mundo entero estaba alarmado por el estado de salud del futbolista, la Federación Danesa de Fútbol transmitió tranquilidad con un comunicado en el que detallaron que el jugador estaba estable y consciente. Después de reanimarlo en el campo de juego, fue trasladado al hospital Rigshopitalet, en Dinamarca, donde lo están controlando y haciendo más estudios.

El momento mientras atendían a Christian Eriksen en el campo de juego. Foto: Reuters

La Comisión Directiva charló con él y aprovechó para saludar a “sus compañeros de equipo”. En su mensaje, dijeron: “Queremos agradecerles a todos los saludos de corazón a Christian de parte de los aficionados, jugadores, familias reales de Dinamarca e Inglaterra, asociaciones internacional, clubes, etc”.