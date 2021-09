El 8 de septiembre de 2012 marcó un antes y después en la vida de Carolina “Pampita” Ardohain y su marido en aquel entonces, Benjamín Vicuña. Ese día, su hija Blanca falleció en Chile luego de pasar una semana internada después de contraer un virus mientras estaba de vacaciones con su familia en México. Desde ese momento, el actor chileno comparte mensajes para Blanca a través de sus redes sociales.

“Hace nueve años, se detuvo el tiempo en tu mirada. Una mariposa longeva desplegó sus alas y yo intenté leerla como un papiro, sin entender la letra. Desde día, te lleno de cartas mi niña, cartas que van al cielo como mariposas borrachas”, así comienza la carta que escribió el actor en su cuenta de Instagram para conmemorar otro aniversario del día de su muerte.

El posteo de Benjamín Vicuña conmemorando a su hija Blanca. Captura de pantalla.

Debajo de una imagen en la que se ve a Blanquita con una mariposa pintada en su rostro, la publicación sigue: “Sigue brillando, mi niña, que la noche asoma nuestras almas a las ventanas y podemos rozar tu pelo con una caricia...” y finaliza “Con toda mi fe en la profundidad de tu mirada en el abrazo eterno que algún día nos daremos”.

Benjamín Vicuña y un posteo en su cuenta de Instagram para Blanquita. Internet

Por otra parte, Pampita decidió no asistir a La Academia este día, programa del que participa como jurado. Así lo expresó su compañero Ángel de Brito en su cuenta de Twitter “Para todos los que me preguntan: Pampita no estará hoy ni mañana, porque es el aniversario de Blanquita. Vuelve el viernes #ShowmatchLaAcademia”.

Cabe resaltar que en el mes de mayo, ambos celebraron el cumpleaños número 15 de Blanca e inauguraron una plaza para niños en su honor.