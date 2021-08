La polémica foto de Alberto Fernández celebrando el cumpleaños de Fabiola Yañez durante la cuarentena estricta derivó en una ola de opiniones. Ahora fue el turno de Gregorio Dalbón, abogado del Presidente de la Nación.

“Lo de la foto es un espanto, estuvo mal. Yo no lo justifico”, comentó el letrado en diálogo con el programa Estudio Abierto de Radio Rivadavia.

Él mismo fue quien lo representó en la denuncia contra Patricia Bullrich por difamación. También sostuvo que “Alberto no tenía el dolo de propagar el virus, aunque a eso lo tendrá que determinar el juez de la causa que es Casanello”.

Alberto Fernández habló sobre el escándalo por las reuniones en Olivos. Presidencia de la Nación

Por otro lado, también habló de la filtración de la lista de personas que ingresaron a la Quinta de Olivos en 2020: “Las listas el Gobierno nunca las ocultó, hay que analizar quienes estaban en la reunión y cuál fue la participación de Alberto. Todo esto lo deberá resolver la Justicia”.

Además, aprovechó para criticar al expresidente Mauricio Macri: “No nos olvidemos que el 9 de julio Macri incitó a participar de la marcha por la libertad, y esa misma semana estuvo con Vargas Llosa diciendo que era peor el populismo que el coronavirus”.

El letrado habló de la situación de su cliente en medio de una embestida de la oposición que busca realizarle un juicio político. Sin embargo, por la mayoría especial que necesitan y la negativa de la Coalición Cívica de Elisa Carrió, la propuesta no tendría asidero.

Alberto Fernández responsabilizó a Fabiola Yañez por la polémica foto en Olivos

El Presidente de la Nación habló en Olavarría sobre la foto del cumpleaños de Fabiola Yañez, realizado en la Quinta de Olivos en plena cuarentena estricta.

CUMPLE EN OLIVOS. El 14 de julio de 2020, en la Quinta de Olivos, Alberto Fernández posó para esta foto durante el festejo del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez. Archivo

“Fabiola convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis, que no debió haberse hecho. Lamento que haya ocurrido, no va a volver a ocurrir”, comentó Alberto Fernández.

“Los pibes más jóvenes que me conocen dicen que no soy un careta, nunca quise esconderme detrás de nadie para dar la cara”, señaló. Además, remarcó que “debí haber tenido más cuidados, y no los tuve”.