Después de las polémicas acusaciones de Patricia Bullrich sobre que el Gobierno le pidió un soborno a Pfizer en la negociación de las vacunas, Ginés González García aseguró que la demandará. Luego, Alberto Fernández dijo lo mismo y su abogado será el mismo que el de Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón.

“Gines González García dijo que para firmar un contrato con Pfizer tenía que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman. Y Pfizer le dijo que no se podía, que debían ser efectivos en el tiempo y la forma de producción de la vacuna. La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el Presidente no lo ignoraba”, expresó la presidenta del PRO, en diálogo con La Nación +.

A raíz de estas declaraciones se generó un fuerte revuelo. Por eso, Fernández advirtió en su Twitter personal que iniciará acciones legales contra la ex ministra de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri.

Patricia Bullrich, presidenta del PRO. Ignacio Blanco | Los Andes

Y fue el propio Dalbón, quien confirmó que lo asesorará. “Vamos a recurrir a la Justicia civil que es la pertinente en la difamación contra el honor, no solo de un Presidente sino de todo un gobierno que también representa a quien difamó que es nada menos que la presidenta del partido opositor”, dijo en Radio Metro.

“(La demanda) tiene que ver con un resarcimiento económico, daño moral y un arrepentimiento público. Cuando se acusa de ser un gobierno que sobornó a una de las empresas que hace vacunas como Pfizer es un límite que no se podía dejar pasar”, afirmó.

“No podemos permitir que se naturalicen este tipo de dichos”, explicó el letrado. Y añadió en Radio del Plata: “El día lunes, cuando terminen las restricciones, estaremos ya fijando fecha de mediación para intentar avanzar con esta situación y ponerle a cada una de las difamaciones, lo que nace, el derecho a que sean resarcidas”.

“Cuando hay un daño debe haber una reparación, y la deberá establecer un juez, porque no habrá ningún acuerdo ni mediación, el Presidente me instruyó para que vayamos a juicio habida cuenta de que las declaraciones de Patricia Bullrich son falsas y arteras, para desprestigiar a la política en general y en particular de un Gobierno”, arremetió el asesor legal del jefe de Estado.

Cristina Kirchner y Gregorio Dalbón. (Archivo).

Además de la desmentida de González García y Fernández, la propia Pfizer se encargó de aclarar la situación en un comunicado. “Pfizer no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de la vacuna covid-19”, anunciaron.

Así, Dalbón sumó: “Si Pfizer va al juicio y manifiesta que de ninguna manera hay intermediario ni sobornos, las palabras de Bullrich van a quedar como todos sabemos, las personas de bien en lo que hace: simplemente difamar para lastimar y simplemente utilizar electoralmente la queja”.

Patricia Bullrich ratificó su postura

Bullrich no cambió de opinión a pesar de que la desmintieron. Después del comunicado de Pfizer, aprovechó y usó su Twitter para redactar: “El comunicado de Pfizer no niega nada de lo que yo digo. Por lo tanto, yo reafirmo mis dichos”.

Luego, al conocerse la postura del presidente, la ex funcionaria le contestó a uno de los tuits del mandamás nacional.

Pfizer desmintió los dichos de Patricia Bullrich. (AP) Agencia AP

“Presidente, puede denunciarme las veces que quiera, pero las vacunas siguen sin llegar y ustedes sin aclarar qué pasó con Pfizer. Explique por cadena nacional por qué no se firmó el contrato que hubiera salvado miles de vidas. Busque ahí al culpable. No a quien dice la verdad”, lanzó.