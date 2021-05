La titular del PRO, Patricia Bullrich, acusó al presidente Alberto Fernández de no tener “empatía” y apuntó a que se baje el sueldo, de la misma forma que ella hizo, teniendo en cuenta el contexto de la pandemia.

“El Presidente no se bajó un peso de su sueldo, no tuvo ni siquiera la empatía de decir ‘yo me bajo el sueldo’. Que se lo baje”, dijo Bullrich en una entrevista que brindó al canal LN+, y agregó: “El Gobierno tiene que dar rápido ayuda a los salarios”.

Según opina la exministra de Seguridad, la Casa Rosada “ha convertido la cuarentena en un terreno de guerra” y en su toma de decisiones hay “ineptitud, desidia, poca empatía” y no se cuida “la salud de los argentinos”.

Patricia Bullrich, presidenta del PRO (Archivo)

Hace algunos días Bullrich ya había reclamado una “reducción del 20% de los sueldos políticos por 6 meses, lo que representa más de 3000 millones de ahorro que pueden ser destinados a trabajadores de las empresas cerradas”.

En ese sentido, la exfuncionaria criticó las nuevas restricciones anunciadas por Fernández al asegurar que “259 millones pesos por día pierde el país cuando está cerrado” y apuntó contra el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán: “No tiene ni la más mínima empatía por la sociedad”.

Además, Bullrich se refirió a la compra de vacunas y acusó al exministro de Salud de la Nación, Ginés González García, de pedir presuntos sobornos: “Gines González García dijo que para firmar un contrato con Pfizer tenía que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman. La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el presidente no lo ignoraba”, dijo Bullrich según consignó LN y concluyó: “No tengo dudas de que Ginés González García quiso un retorno por esa vacuna”.