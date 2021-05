Mauricio Macri pasó por Córdoba para presentar su libro, Primer tiempo, y perfilar candidatos para las elecciones. Además de generar un malestar en la UCR, principal aliado de Juntos por el Cambio, por sus elogios al gobernador Juan Schiaretti, hubo caras largas entre potenciales candidatos por la cercanía de Gustavo Santos al ex presidente.

//Mirá también: Mauricio Macri, en Córdoba: criticó al Gobierno, le respondió a Rodolfo D’Onofrio y defendió al FMI

Luis Juez, quien convive en Juntos por el Cambio pero que no dudaría en ir a las urnas por su lado, desafió las intenciones de Macri. “Yo no quedé con la cara larga... Lo único que le pedí a Mauricio es que se respeten las reglas de juego. En una interna no me gana ninguno”, expresó con su particular estilo en el programa Modo Fabiana por Radio Pulxo.

//Mirá también: Elisa Carrió criticó a Mauricio Macri por vacunarse en Miami: “No podés vender un liderazgo y después tener dos o tres caras”

Y ante la pregunta si estaría dispuesto a romper con Juntos por el Cambio para ir por la gobernación, fue categórico: “Voy a ser Gobernador de Córdoba, le guste a Mauricio o no. Me vengo preparando hace muchos años para ser Gobernador, y si no lo soy es porque la gente no me votó, no porque Mauricio no quiere que lo sea”.