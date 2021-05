En los últimos días el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, anunció en sus redes sociales que se vacunó contra el coronavirus en un viaje que realizó a Miami. Esto desencadenó un debate sobre si estuvo bien o no lo que realizó el hijo de Franco. Y al mismo se sumó Elisa Carrió, quien se mostró en desacuerdo con la acción.

//Mirá también: Patricia Bullrich defendió a Mauricio Macri: “No le sacó la vacuna a ningún argentino, no hizo vacunatorio VIP”

La líder de la Coalición Cívica, en una entrevista con La Nación, dijo que “si fui una líder de convicciones y de principios, no me puedo ir a vacunar a Miami”. De esta manera, lanzó su fuerte crítica contra Macri.

“Vos sostenés el liderazgo en tanto sos lo que decís que sos”, sostuvo Carrió y luego añadió: “No podés vender un liderazgo y después tener dos o tres caras”.

El repudio social se gestó en gran medida, luego de que Mauricio aseguró el 21 de febrero pasado que no se vacunaría hasta que “el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido (la vacuna)”.

Mauricio Macri dijo que no se vacunaría "hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido (la vacuna)" Twitter/@mauriciomacri

Así, Carrió continuó con su explicación: “Líder se nace, no se hace. Ahora, los liderazgos sí se pueden destruir. Y esa es una advertencia a todos. Un líder tiene que sostener su liderazgo. Si fui una líder de convicciones y de principios, no me puedo ir a vacunar a Miami. ¿Está claro? Yo sostuve. Vivo como digo que vivo”.

El ex presidente viajó a Miami, Estados Unidos, para estar presente en un seminario sobre “Defensa de la Democracia en las Américas”, que estuvo a cargo del Interamerican Institute for Democracy. Según contó en sus redes, Macri se aplicó en una farmacia la monodosis del inmunizante que produce Johnson & Johnson.

“Estando en EE.UU. pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales, e incluso en las farmacias. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson”, redactó en su Facebook.

//Mirá también: Juntos por el Cambio: Elisa Carrió recibió a Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri a Patricia Bullrich

El apoyo de Patricia Bullrich

En contraposición a Carrió, Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad de la Nación, habló en los últimos días y se mostró en la misma vereda que Macri.

“No usó una vacuna de los argentinos, no se coló en la cola, no le sacó la vacuna a los mayores de 80 años. Hizo un viaje y tuvo la oportunidad de vacunarse, pero sin sacarle la vacuna a ningún argentino”, dijo.

Patricia Bullrich, presidenta del PRO.

Y agregó: “Fue a un Congreso de invitado con presidentes y expresidentes y ahí se vacunó. No le sacó la vacuna a ningún argentino, eso es lo importante. No hizo vacunatorio VIP. Usó un viaje para vacunarse”.

Así, la titular del Pro concluyó: “Esa vacuna que no usó Macri la va a poder utilizar alguien aquí en la Argentina. El oficialismo tiene que tener vacunas para que no se vayan a vacunar al exterior”.