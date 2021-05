Tras la polémica que se generó en redes sociales por la vacunación del expresidente Mauricio Macri en Miami, su exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió a defenderlo.

//Mirá también: Repudio del kirchnerismo a Mauricio Macri por haberse vacunado contra el coronavirus en Miami

“No usó una vacuna de los argentinos, no se coló en la cola, no le sacó la vacuna a los mayores de 80 años. Hizo un viaje y tuvo la oportunidad de vacunarse, pero sin sacarle la vacuna a ningún argentino”, sostuvo.

“Fue a un Congreso de invitado con presidentes y expresidentes y ahí se vacunó. No le sacó la vacuna a ningún argentino, eso es lo importante. No hizo vacunatorio VIP. Usó un viaje para vacunarse”, agregó la titular del Pro.

Patricia Bullrich y Mauricio Macri durante un acto (La Voz/Archivo).

Y siguió: “Esa vacuna que no usó Macri la va a poder utilizar alguien aquí en la Argentina. El oficialismo tiene que tener vacunas para que no se vayan a vacunar al exterior”.

El “problema” para muchos indignados de las redes sociales, fue que Macri había dicho en febrero que él no se vacunaría antes que “el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales”.

Y en defensa del expresidente, Bullrich argumentó: “¿No sabe el Presidente (Alberto Fernández) que más de 20.000 argentinos ya se han vacunado en el exterior porque acá en la Argentina las vacunas que tenían que llegar no llegaron?”.

Otras negociaciones

Sobre el diálogo con el laboratorio Pfizer por la llegada de más vacunas al país, la integrante de Juntos por el Cambio consideró que el Ejecutivo nacional debe explicar “por qué las vacunas Pfizer no se compraron habiendo tenido la oportunidad de comprar a buen precio y siendo los primeros que podíamos comprar esa vacuna”.

//Mirá también: Un documento confirma que Pfizer le ofreció vacunas a la Argentina en julio de 2020

“¿No sabe (Alberto Fernández que todavía la (vacuna) AstraZeneca no llegó? ¿Y que de la Sputnik tenemos una sola dosis y todavía no sabemos si vamos a tener la segunda?”, lanzó, en diálogo con TN.

“En esta realidad que tiene la Argentina, hay muchísimos argentinos que se han ido a vacunar afuera del país”, agregó. “Muchos lamentablemente no han llegado a vacunarse, y muchos han muerto”.

“Lo que tiene que hacer el Gobierno, en vez de pensar si Mauricio Macri por ir a Miami aprovechó y se vacunó, es comprar vacunas. Además debe terminar de entender que con su política de encierro lo único que hizo fue debilitar la economía, debilitar la salud, y hoy somos el tercer país con más muertos”, subrayó.

No a los “superpoderes”

Bullrich también ratificó que el Pro no le va a “dar a este Gobierno la posibilidad de manejar algo que durante un año y dos meses no pudo manejar”, en referencia al proyecto de ley que busca dar más facultades a Fernández y blindar las próximas medidas contra la pandemia.

“La gestión que ha hecho este Gobierno de la pandemia genera tanta incertidumbre, es tan mala ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a votar una ley para que el Presidente diga ‘este no abre y este no tiene clases’?”, se preguntó Bullrich.

Y cuestionó: “Este modelo de gestión de la pandemia, que es malísimo, es lo que ahora quieren convertir en ley”. “Quieren que todos nos quedemos atados a una forma de conducir la pandemia que ha sido un fracaso, unido eso a las vacunas y al vacunatorio VIP”.

“Lo que quiere el Presidente es volver a tomar las mismas decisiones erróneas por medio de una ley donde él tenga el poder de decir ‘vos cerrás, vos no’”, concluyó.