Boca tiene que disputar este martes el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores contra Atlético Mineiro en la Bombonera. Tras la Copa América debían volver Frank Fabra y Edwin Cardona para sumarse al plantel. El lateral se pidió licencia por el fallecimiento de su padre.

Miguel Russo, sin embargo, solo esperaba a Cardona para el entrenamiento del sábado, horas después de que Colombia venciera a Perú y se quedara con el tercer puesto de la Copa América. Pero el enganche decidió ir a Medellín para pasar el fin de semana con su familia.

En un video que se viralizó el domingo se lo ve a Edwin Cardona rodeado de amigos y familiares, en una fiesta con varias personas, por momentos con un vaso de bebida en la mano. Canta junto al artista Nelson Velásquez, un cantante de vallenato estrella en su país, quien en sus redes sociales habló de un “evento” privado para el 10.

Edwin Cardona junto al cantante colombiano Nelson Velásquez. Instagram

El jugador de Boca no publicó fotos ni videos de la fiesta, pero sí Velásquez, y los hinchas no lo perdonaron en los comentarios. “Gracias por exponer a Cardona, ahora que Riquelme lo raje”, escribió un usuario. “Qué bien Cardona, no quiere jugar contra Mineiro y se va de rumba. Quedate en Colombia, capo”, arremetió otro. Y un tercero se preguntó: “¿No era que quería estar con su familia?”.

“Edwin tenía permiso está de vacaciones, y en su derecho de ir a una fiesta. Tuvo un año complejo: Covid, aislamiento, burbujas... Si bien el mensaje no es el mejor, está a derecho”, explicó Lucas Jaramillo, representante de Cardona, en TyC Sports.

El volante quedó descartado para la serie frente a Atlético Mineiro, ya que al regresar debe cumplir con los protocolos dispuestos por el Gobierno Nacional, que incluyen siete días de cuarentena obligatoria.

Qué medidas podría tomar Boca con Edwin Cardona

Desde el club de la Ribera quedaron enfurecidos por el reciente comportamiento del jugador colombiano. El Consejo de Fútbol, con Juan Román Riquelme a la cabeza, evalúa una sanción para el enganche y hasta algunos dirigentes deslizaron que se le podría rescindir el contrato.

Lo cierto es que Boca hizo un gran esfuerzo por traerlo en medio de la pandemia y tiene la posibilidad de comprarle el pase al Tijuana de México cuando a fin de año se venza el préstamo.