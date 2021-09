Juan Román Riquelme volvió a declarar fiel a su estilo. Fue punzante en breves palabras y los apuntados fueron Sebastián Villa y Edwin Cardona por sus ausencias y su futuro en Boca.

//Mirá también: Ángel Di María: por qué se frustró su regreso a Rosario Central y la vez que estuvo a punto de jugar en Boca

El vicepresidente del club fue determinante. “Nosotros somos serios y tenemos a todos los empleados al día. Ahora transita su aislamiento y cuando lo termine deberá presentarse al entrenamiento”, anticipó sobre el caso Villa.

“Le faltó el respeto al club, a la camiseta y a sus compañeros”, sentenció sobre el delantero, en diálogo con Sebastián Vignolo y su equipo en ESPN.

//Mirá también: Mauro Zárate: “No hablé con nadie para volver a Boca”

Del mismo modo, tajante, sumó: “Ojalá haya aprendido que tiene obligaciones y las debe cumplir”.

“Nunca dijimos que estaba en venta. Le mejoramos el contrato y estuvo de acuerdo con la cláusula que firmó. Me parece que las cosas son claras y simples”, cerró Riquelme sobre Villa.

Sobre el viaje de Edwin Cardona a Colombia, que no le permitió estar en la serie ante Atlético Mineiro, Román apuró con su pensamiento.

“Me hubiera vuelto para jugar y después hubiese ido a buscar a mi familia. La Copa Libertadores se disfruta. A mí me gustaba jugar a la pelota y no me quería perder ningún partido”, firmó.

Más allá de la presión, fue contemplativo y recordó que “fue el único que no tuvo vacaciones” del plantel.

“De la semifinal con Racing se fue a Perú, de ahí a Bogotá y luego a Brasil. Sabía que si volvía no iba a jugar, porque Pavón, Briasco y Villa lo estaban haciendo de maravilla”, añadió.

El futuro de Edwin Cardona en Boca

El volante está a préstamo en el “Xeneize” desde el Xolos de Tijuana. Su vínculo finaliza en diciembre.

“Tenemos que decidir si lo compramos o no. Todavía queda bastante tiempo”, dijo Román dando lugar a la duda.