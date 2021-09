Ángel Di María sorprendió diciendo que antes de la pandemia estaba pensando en volver a jugar al país, pero que con la llegada del coronavirus se terminó postergando. No obstante reiteró que quiere volver a vestir la camiseta de Rosario Central, pero admitió que alguna vez estuvo a punto de ponerse la de Boca.

Frustrado regreso de Ángel Di María a Rosario Central

“Tenía pensado volver al país porque se terminaba el contrato con el PSG y no tenía ofertas, pero llegó la pandemia y eso me bloqueó, porque además no quería regresar a Argentina a jugar sin público”, manifestó Angelito en una entrevista que concedió a Líbero, el programa de TyC Sports.

Fue entonces que desde el club francés se acercaron y le ofrecieron un año más de contrato, con un segundo opcional y decidió quedarse. “También pesó a la hora de seguir que siento que estoy en un buen momento, y la verdad que me salió bien, porque justo vino Leo”, dijo en referencia al arribo de Lionel Messi.

Así y todo comentó que habla seguido con Cristian González, DT de Rosario Central e ídolo de la infancia de Fideo. “Tengo una linda relación con él, siempre lo admiré porque jugamos en el mismo puesto, y me dice de volver, pero también entiende que estoy bien en Europa, que hay contratos de por medio y que es difícil dejar”, reconoció y agregó que también tiene relación con el capitán Emiliano Vecchio, con quien compartió la categoría ‘88.

Ángel Di María en la época que jugaba en el Benfica Archivo

Pese a que pasó por los mejores equipos de Inglaterra, Francia y España, reconoció que Central lo sigue impresionando. “Incluso hoy cuando paso cerca del Gigante de Arroyito me lo quedo mirando, espero no chocar cuando esté manejando”, bromeó el atacante de la Selección argentina qe confesó que de no haber sido futbolista, hubiera trabajado de carbonero como su papá.

La chance que tuvo Ángel Di María de ir a Boca

Aunque es fanático de Central desde chico por su mamá, admitió que una vez estuvo a punto de ir a Boca. “En ese momento había una abogada en Central que decía que a mí sólo me podían vender en euros porque valía más que el dólar y el club estaba en quiebra. Si no se daba lo del Benfica, estaba la posibilidad de Boca”, aseveró.