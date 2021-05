Tras haber sido expulsado de las redes sociales Twitter y de Facebook —que este miércoles ratificaron sus sanciones— el expresidente estadounidense Donald Trump lanzó su propia plataforma.

En este sitio, llamado “From the Desk of Donald J. Trump” (”Desde el escritorio de....”) los seguidores del exmandatario podrán comunicarse con él y mantenerse informados sobre sus posiciones, pensamientos y actividades, ya que se compartirán videos y comunicados de prensa, entre otras cosas.

"From the desk of Donald J. Trump", la plataforma impulsada por el expresidente de Estados Unidos Captura

Los seguidores, una vez que se haya creado una cuenta, podrán recibir notificaciones cada vez que Trump publique un mensaje, de manera similar a lo que sucede con otras redes sociales.

También hay un botón para compartir los mensajes de Trump en Facebook y Twitter.

Trump fue expulsado de Facebook y Twitter, que canceló su cuenta tras los sangrientos hechos de violencia del 6 de enero, cuando partidarios del expresidente irrumpieron en el edificio del Congreso de Estados Unidos.

Se trata de una acción que, para muchos, fue instigada por Trump, quien había realizado un feroz mitin poco antes. Por ese motivo, el republicano de 74 años fue sometido a un segundo juicio político del que, sin embargo, fue nuevamente absuelto.

No levantan el castigo

Facebook e Instagram mantendrán el veto impuesto a Trump por “alentar y legitimar la violencia” durante el asalto al Capitolio el 6 de enero, indicó el Consejo Asesor de Contenido, un cuerpo formado por investigadores independientes y creado por la empresa de Mark Zuckerberg.

La resolución, que es vinculante y no podrá ser apelada, indicó que “existe evidencia suficientemente” para prohibir el acceso del magnate a esas redes sociales, pero no para que esa medida sea permanente, por lo que instó a la empresa a mejorar su caso dentro de los próximos seis meses.

El panel también instó a Facebook a revisar “su contribución a la narrativa del fraude electoral y las tensiones políticas” que llevaron a la violencia en el Congreso que dejó cinco muertos y la suspensión temporal de la sesión que certificaba la victoria electoral de Joe Biden.

Con información de ANSA y Télam.