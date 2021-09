En Buenos Aires, de la inseguridad, no se salva nadie. Y muestra cabal de ello es el violento asalto que sufrió Sofía Maccari, jugadora de Las Leonas a quien le robaron, entre otras pertenencias, la medalla plateada que obtuvo con el equipo argentino de hockey sobre césped femenino en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Maccari, de 37 años, fue asaltada en la localidad bonaerense de Escobar y utilizó su cuenta de Twitter para confirmar lo ocurrido y pedir ayuda en pos de recuperar la presea que obtuvo en la última cita olímpica.

“Hoy me asaltaron dos hombres armados en Escobar. Me robaron el auto, celular y lo más doloroso: LA MEDALLA OLÍMPICA”, posteó Maccari en la red social del pajarito.

Sofía Maccari, jugadora de Las Leonas, sufrió el robo de la medalla plateada que obtuvo en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. @sofimaccari | Twitter

En tanto, la jugadora y entrenadora imploró: “No puedo explicar el dolor que esto significa. Les pido colaboración a todos! Un RT y cualquier info”.

De acuerdo al testimonio de Maccari a Clarín, uno de los asaltantes fue detenido durante la tarde, aunque “todavía no habló”.

Cómo fue el asalto a Sofía Maccari

Aún incrédula por lo vivido, Maccari supo reconstruir el asalto en el que se llevaron su medalla de plata olímpica mediante una serie de audios enviados a Clarín.

“Fui a repartir unas cosas que tenía que entregar en Escobar y estaba parada en una calle, viendo si era la dirección, y me entraron al auto de un lado y del otro, dos hombre armados. Estaba con un acompañante yo”, comentó Maccari sobre el inicio del asalto.

Y continuó: “Nos agarraron para salir. Mi acompañante no quería bajarse y se puso más tenso. Yo quería bajar rápido porque me quería ir, me asusté mucho. Nos tironeamos y pude sacar a mi compañera, que no se quería bajar y quería pelear, ja. Les pedía que se calmaran y se fueron con el auto y los celulares, que me da igual”.

Acto seguido, Maccari explicó que llevaba la medalla olímpica consigo porque “me iba a mostrarle la medalla a una amiga, que me ayudó mucho en el proceso olímpico, entonces le había prometido que se la llevaba. Por eso la tenía en la cartera”.

Por último, Maccari contó que pasó “varias horas en la comisaría” y aseguró que “detuvieron a un menor de edad que no habló en toda la tarde”.

Leonas y ex Leonas se solidarizan con Maccari

Tras el robo sufrido en Escobar y su posterior pedido de ayuda para recuperar su medalla olímpica, Maccari recibió el apoyo de compañeras y excompañeras de Las Leonas.

Tal es el caso de Agustina Albertario, quien desde Bélgica, país adónde viajó para incorporarse al Royal Leopold Club, su nuevo equipo, emitió un mensaje de solidaridad para su compañera de equipo.

“Por favor difundir. A @sofimac la asaltaron dos hombres armados en escobar y le robaron entre otras cosas la medalla de plata de los Juegos. Por favor, si la intentan vender o saben algo denúncielo”, escribió en Instagram Stories Albertario, nominada a Mejor Jugadora del Mundo temporada 2020/21 por la Federación Internacional de Hockey (FIH).

Agustina Albertario se solidariza con Sofía Maccari, tras el robo de la medalla plateada en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. @agusalbertario | Instagram

En tanto que Magdalena Aicega, excapitana de Las Leonas y actual periodista deportiva, también utilizó Instagram Stories para ayudar a Maccari en busca de recuperar su presea.

Cabe recordar que, además de la medalla conseguida en Tokio 2020, Maccari fue parte del plantel de Las Leonas que se quedó con el segundo puesto del podio en Londres 2012.