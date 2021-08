Rocío Sánchez Moccia fue a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 luego de haber sido madre por cesárea el 10 de marzo. La volante de Las Leonas contó cómo vivió los días separada de su hija y los cambios que tuvo con la lactancia.

//Mirá también: La emoción del Chapa Retegui, “sumamente orgulloso” de Las Leonas y su medalla de plata

Sánchez Moccia posteó en su cuenta de Instagram un mensaje sobre lo diferente y costoso que fue separarse de su hija recién nacida, a sus 33 años.

El mensaje de Rocío Sánchez Moccia en redes sociales. (Instagram/@rochysanchez)

“No sabía si subir o no subir esto, pero recién nos sacamos una foto que me identifica hoy con Fran y que me costó y todavía quizás un poco me cuesta aceptar pero es lo que somos hoy y también éramos en la primer foto”, escribió.

El mensaje de Rocío Sánchez Moccia en redes sociales. (Instagram/@rochysanchez)

//Mirá también: Julieta Jankunas, la Leona cordobesa, seguirá su carrera en Países Bajos

Uno de los cambios más resonantes que tuvo Rocío con su hija Francesca fue la lactancia.

“Mientras estuve en Japón me saqué leche todos los días, 3 a 4 veces por día , para poder tener aunque sea algo de cantidad para volver e intentar otra vez darle la teta, y lo hice feliz y con amor. Sin embargo eso nunca pasó. Fran no quiso volver a tomar la teta, lo intenté, mejor dicho lo intentamos pero no funcionó”, contó Sánchez Moccia.

“Esto también fue parte de mi decisión cuando decidí intentar jugar los Juegos Olímpicos , y al final las dos cosas tuvieron final feliz. Siempre hay más de lo que se imaginan, que no se ve en unas fotos o historias de Instagram”, cerró con su publicación.

El mensaje de Rocío Sánchez Moccia en sus redes sociales

“No sabía si subir o no subir esto, pero recién nos sacamos una foto (última foto) que me identifica hoy con Fran y que me costó y todavía quizás un poco me cuesta aceptar pero es lo que somos hoy y también éramos en la primer foto. Mamá e hija, juntitas.

Francesca tomó leche materna desde el día que nació, fuimos unas afortunadas en poder transitar todo lo que fue la lactancia sin ningún problema, pero después empecé a entrenar y por tiempos decidí empezar con lactancia mixta, y en mi cabeza siempre pensaba volver a darle la teta cuando volviera de los Juegos Olímpicos.

Mientras estuve en Japón me saqué leche todos los días, 3 a 4 veces por día , para poder tener aunque sea algo de cantidad para volver e intentar otra vez darle la teta, y lo hice feliz y con amor. Sin embargo eso nunca pasó. Fran no quiso volver a tomar la teta, lo intenté, mejor dicho lo intentamos pero no funcionó.

Me dolió, pero también la entendí, fueron muchos días sin tomar su tetita y ella también está bien con su mamadera y su leche de fórmula, que es igual de buena, rica y saludable como es mi leche materna. Si ella está feliz así, yo también.

Esto también fue parte de mi decisión cuando decidí intentar jugar los Juegos Olímpicos, y al final las dos cosas tuvieron final feliz. Siempre hay más de lo que se imaginan, que no se ve en unas fotos o historias de Instagram”.